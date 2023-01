JLo homenajeó a Carolina Herrera con un look floral amarillo limón que grita ¡hola primavera!

Jennifer Lopez demostró con su última publicación que no solo va a reinar con los looks invernales, también lo hará la próxima temporada de primavera con piezas frescas que, si bien, podrían molestar a Miranda Priestly : “¿Flores en primavera?, qué innovador!” , sabemos que es un estampado ganador durante ese tiempo.

Pero no, no está mal usar este tipo de estampados para la temporada de primavera, al contrario, no por nada, siempre resulta ser el favorito de las personas alrededor del mundo, y este look de la nueva colección de la diseñadora venezolana lo refrenda.

La cantante se despidió de forma prematura del invierno y con esto se vuelve a colocar en el radar de famosas mejor vestidas de los últimos meses, además, esa cercanía y conexión que está generando con sus fanáticos es algo que se valora mucho, sobre todo en un momento donde se está poniendo sobre la mesa el debate que desató opiniones luego de que Bad Bunny lanzara el teléfono celular de una de sus fans.

Jennifer López y el look floral de Carolina Herrera con el que se adelantó a la primavera

Fue justo en el marco de la 84 celebración del cumpleaños de Carolina Herrera que Jennifer Lopez honró a la legendaria diseñadora venezolana, con un vestido perfecto para dar la bienvenida a la navidad.

Aunque a primera vista se diría que es un look de una sola pieza, lo cierto es que se trata de un conjunto combinado, la blusa, por una parte, con una enorme flor al centro del cuello y una falda midi, al que su estilista Rob Zangardi acompañó con unos sensuales labios rojos que combinaban con su calzado rojo y transparencia y maquillaje marrón.

¿A qué colección pertenece el look de Jennifer López?

Además de destacar un amarillo limón con flores rosadas, la presencia de mangas abullonadas y olanes es parte esencial de esta pieza de diseño que pertenece a la colección primavera-verano 2023, que forma parte de su selección prêt-à.porter (lista para llevar) inspirada del libro ‘El Jardín Secreto’ de Frances Hodgson Burnett, uno de los favoritos de su director creativo Wes Gordon donde incluyó una propuesta de prendas atrevidas y románticas como explican en su portal, “Y el jardín secreto floreció y floreció, y cada mañana reveló nuevos milagros”.

Todo fue creado a partir de una premisa maximalista, donde se buscó crear esa esencia de estar en un jardín rodeado de flores, por lo que su principal objetivo, fue crear piezas relativas al tema floral, donde los usuarios se encontrarán con “colosales mangas abullonadas decoradas con rosas de té y peonías pintadas a mano; todo desde una narrativa maximalista rematada con accesorios a juego de los pies a la cabeza”.