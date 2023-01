“Me van a seguir llamando de todo, sacándome todas mis posiciones sexuales”: El fuerte descargo de José Antonio Neme tras duras críticas

José Antonio Neme se llenó de críticas tras exponer opinión sobre la contingencia, esto luego de lanzarle con todo en contra de las palabras de la vocera de Gobierno, Camila Vallejo y además repasar la salida de la exministra de Justicia, Marcela Ríos.

“Lo que le falta al Gobierno no es buena intención ni buena voluntad. Insisto, y me van a decir que soy comunista, que soy ‘coliguacho facho’”, indicó el periodista de Mega.

Me encanto la palabra “coliguacho” jajajaja https://t.co/7pDxUgOyhG — Jose Antonio Neme (@jananeme) January 9, 2023

Tras esto, aseguró que “me da lo mismo, porque lo que opino no es más ni menos importante de los que están en este panel o de quien está en su casa. Lo que le falta al Gobierno han sido figuras estratégicas que hagan cálculos, porque la política es un juego de mesa”.

En la misma línea, indicó que se encuentra preparado para recibir los malos comentarios de los usuarios de las redes sociales.

“Me van a seguir insultando, me van a seguir llamando de todo, sacándome todas mis posiciones sexuales, lo que le gusta a la gente en internet. Tienen una fijación por lo que yo hago en mi cama”, sostuvo.

Finalmente, Neme aclaró que eso no es lo más relevante puesto que “lo que nos convoca es la política, yo no voy a denostar al presidente Boric, no lo voy a hacer. No voy a pararme aquí a hablar en contra de él. Yo creo que el programa del Gobierno es el andamiaje que lo sostiene, que por alguna razón, no está bien diseñado”, afirmó.