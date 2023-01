Piqué la volvió a ‘embarrar’: hizo un streaming con Milan y Shakira tomó acciones

Lo que parecía tan solo un gesto de complicidad entre padre e hijo podría costarle muy caro a Piqué.

Y es que el fin de semana el deportista y su hijo Milan se hicieron virales luego de que el pequeño de tan solo 9 años derrochara simpatía tras una muy breve, pero significativa participación en el streaming en el que el exjugador del Barcelona aportaba importante información para los interesados en su nuevo proyecto deportivo de la Liga de Fútbol 7 llamado ‘Kings League’ y que está siendo liderada por el español a través de su empresa Kosmos.

Pero, aunque esto no estaba previsto, el deportista no percibió que esta participación tan espontánea le podría causar problemas, ya que una vez que se dio el simpático encuentro entre padre e hijo a través de la herramienta virtual que maneja contenido para adultos, no tardó la parte legal de Shakira en manifestar que ella no estaba de acuerdo con ello, causando así un gran enojo y nuevos conflictos entre ambos.

Shakira y Piqué una vez más en peleas legales

“Fuentes del entorno de Shakira aseguran que la cantante en ningún caso dio su consentimiento previo ni fue consultada al respecto sobre la participación de su hijo Milan en la retransmisión de un evento de la empresa de Gerard Piqué, en una discusión de contenido adulto”. Esto es lo que expresa el comunicado enviado por Shakira hacía Piqué quien una vez más quiso hacer una gracia al exponer a su hijo quien cautivó a todos en esta entrevista, pero que en definitiva, molestó a la barranquillera quien no había autorizado esta acción.

Por su parte el deportista alegó que esto se trató de algo muy espontáneo y que surgió de parte de Milan quien acompañaba en ese momento a su padre y que éste le manifestó que quería formar parte de ello y éste no se negó a complacerlo. “No es el anuncio, mi hijo no es el anuncio. Le hemos puesto aquí porque a última hora quería salir”, dijo el español quien para ojos de terceros la volvió a “embarrar” al molestar a su ex por no consultar previamente lo que haría con el hijo de ambos.