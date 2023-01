“A lo mejor tiene que ver con tu pasado con las drogas”: Daniel Fuenzalida recordó la polémica frase que le dijo ejecutiva de TV+

Daniel Fuenzalida estuvo como invitado en el programa de Eduardo Fuentes, “Buenas Noches a Todos”, donde habló sobre los momentos más complejos que ha vivido a lo largo de su carrera.

Asimismo, el comunicador reveló que aún carga con un estigma por la adicción a las drogas que sufrió en el pasado.

En este contexto, el locutor se refirió a un episodio que vivió mientras trabajaba en TV+, cuando su exprograma de farándula no vendía lo suficiente y una persona asoció esto a su pasado.

“Una vez “Me Late” no lograba repuntar comercialmente y se me cuestionaba que no vendía mucho, te estoy hablando de hace cuatro o cinco años atrás. Y una vendedora, una ejecutiva de ventas del canal, dijo: ‘No es que nos cuesta vender porque a lo mejor tiene que ver con tu pasado con las drogas y el alcohol, y a lo mejor las agencias o los auspicios no quieren meterse’”, recordó.

“Me quedó dando vuelta, me dolió harto lo que me dijo y volví al otro día y cité a reunión”, aseguró.

Posteriormente, Daniel pidió que estuviera la gente de comercial para aclarar la situación: “Les dije que eso no era, porque en la radio tengo dos auspicios; si el cuento fuera que a lo mejor la agencia dijera no nos vamos a involucrar con un rehabilitado, con una persona que había sido drogadicta o alcohólica, no sería lo mismo con la radio”, argumentó en esa ocasión.

A raíz de esta situación, el exHuevo lanzó una reflexión sobre cómo en la radio se valora su trabajo como profesional y lo han apoyado a lo largo de su carrera.

“Después de todo lo que pasó en el “Me Late” y con estas conversaciones con los canales y ejecutivos, sí, me he hecho esa pregunta: la radio me ha valorado mucho más que la televisión”, sostuvo.