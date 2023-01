“Actúa como una adolescente” Critican a Harry por revelar mensajes de texto entre Meghan y Kate

El príncipe Harry acaba de revelar detalles inéditos sobre la infame pelea entre Meghan Markle y Kate Middleton por los vestidos de dama de honor para su fastuosa boda real en el año 2018.

En su explosivo libro de memorias En la sombra, el hijo menor del rey Carlos III destapó que la disputa que presuntamente llevó a su esposa hasta las lágrimas se dio por mensajes de texto.

El duque de Sussex aseveró en su polémica autobiografía que su cuñada comenzó una discusión pasivo-agresiva a través de un mensaje tan solo cuatro días antes de contraer nupcias con Markle.

¿Qué decían los mensajes de texto entre Meghan Markle y Kate Middleton?

En el supuesto texto, la princesa de Gales escribió a la actriz de Suits para quejarse porque el vestido de su hija Charlotte, quien fungió como dama de honor en la ceremonia, no le quedaba bien.

“El vestido de Charlotte es demasiado grande, demasiado largo, demasiado holgado. Lloró cuando se lo probó en casa”, fueron las palabras que Kate, supuestamente, envió a Meghan.

El royal explicó que los vestidos eran de “alta costura francesa” y fueron cosidos a mano a medidas específicas sin pruebas. Por esto, no fue ninguna “sorpresa” descubrir que no le quedaba perfecto.

Durante ese momento, Meghan estaba batallando también con la controversia de su padre, Thomas Markle, quien había sido descubierto montando fotos para los paparazzi antes de la boda.

A causa de esto, de acuerdo a Harry, su esposa se tomó un día para responder a la queja de su cuñada. “Meg no respondió a Kate de inmediato”, afirmó el hermano del príncipe William.

“Sí, tenía un sinfín de mensajes de texto relacionados con la boda, pero sobre todo estaba lidiando con el caos que rodeaba a su padre”, explicó. “Así que a la mañana siguiente le envió un mensaje de texto a Kate diciéndole que nuestro sastre estaba esperando”.

“Te dije que el sastre ha estado esperando desde las 8 a. m.”, fue la supuesta respuesta de Markle. “Aquí. En el PK (Palacio de Kensington). ¿Puedes llevar a Charlotte para que lo modifiquen, como lo están haciendo las otras mamás?”.

Según el hijo de Lady Di, la contestación “no fue suficiente” para la princesa, quien replicó insistiendo que todos los vestidos de las damas de honor “debían ser rehechos”.

“Meg preguntó si Kate estaba al tanto de lo que estaba pasando en este momento con su padre. Kate dijo que estaba muy consciente. ¡Y la boda es en cuatro días!”, reveló Harry, según recogió The New York Post.

De acuerdo al príncipe, su cuñada tenía otros “problemas con la forma en que Meg estaba planeando su boda. ¿Algo sobre una fiesta para los pajecitos? Iba y venía”.

La disputa terminó con Middleton aceptando llevar a su hija al sastre. “Bien”, contestó tajante. No obstante, según el protagonista de Harry y Meghan, la discusión fue demasiado para Markle.

Meghan terminó llorando tras la discusión por mensaje

Conforme a su relato, al llegar a casa, encontró a su entonces novia “sollozando en el suelo”. Entonces, insistió a Meghan que su cuñada “no había querido hacer daño” durante la discusión.

El nieto de Isabel II también apuntó que Kate fue hasta su casa al día siguiente con flores y una tarjeta para disculparse; sin embargo, la disputa no acabó tras la disculpa.

Y es que, el incidente se filtró a la prensa, en donde los primeros informes aseguraron que la duquesa de Sussex había hecho llorar a Kate durante la pelea por el ajuste del vestido de Charlotte.

La situación molestó a Harry porque, supuestamente, la información era inexacta y los representantes de la familia real se negaron a aclarar los reportes con una declaración pública.

La negativa avivó la ira del príncipe hacia su familia. Más adelante, en su entrevista con Oprah Winfrey, la pareja aclaró los hechos y expresó su molestia porque la institución se negó a desmentir a los medios.

Las redes estallan en contra de Harry por revelar mensajes de texto

La revelación del príncipe Harry en su libro ha acaparado los medios y las redes sociales, en donde no ha ganado mucha simpatía entre los usuarios, sino un auténtico alud de críticas en su contra.

Y es que muchos no solo reprobaron el hecho de que hiciera públicos los mensajes de texto entre su esposa y su cuñada, sino también que siga “hablando mal” de su familia.

“¿Él está compartiendo mensajes de texto? Este es un hombre adulto de casi 40 años que actúa como un adolescente. Entonces, ¿qué pasa si la esposa y la cuñada no se gustan? ¡Madura!”, expresó una persona en Instagram.

“Realmente no hay punto bajo al que no se rebaje para azotar su libro. ¡Espero que valga la pena!”, anotó otro internauta; mientras, un tercero dijo: “A él y a Meghan no les gustó que su padre hablara mal de ella antes de la boda, pero ahora están haciendo exactamente lo mismo con su familia”.

Un cuarto usuario apuntó: “Capturas de pantalla o no sucedió de esa manera. Dicen todas estas cosas, pero nunca tienen ninguna evidencia”. En tanto, un quinto opinante destacó: “Compartir mensajes de texto es un nuevo punto bajo. Dicho esto, es solo un drama de vestimenta...”.