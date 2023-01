“Andaba calien... toda la noche”: Rodrigo González reveló trabajo que le subía la temperatura

El humorista Rodrigo González recordó en conversación con el exfutbolista, Mauricio Pinilla, sus inicios laborales para pagarse los estudios. Trabajo que fue nada menos que como recepcionista de un motel de mala muerte en Santiago Centro, del cual desclasificó algunas divertidas anécdotas.

Fue durante la entrevista el programa “Fuera del área” de Agricultura TV, que el standapero que triunfó en el Festival de Viña del Mar el año 2016, que relató sus aventuras como encargado del local donde llegaban las parejas a concretar sus relaciones amatorias en intimidad.

[ ¡Paul Vásquez se va de luna de miel!: El humorista reveló cuál será el romántico destino con su esposa ]

“Veía pasar de todo, me pagaban creo que tres lucas la noche....era ordinario”, relató. Confesando que, ni siquiera cambiaban las sábanas sino que solo las rociaban con desinfectante.

Pero, lo que más causó risa fue lo que generaba para él ver llegar a las parejas a concretar el acto sexual, revelando que eso le provocaba “cosas” en su organismo.

“Yo andaba caliente toda la noche, porque llevaba a las parejas por el pasillo y escuchaba el acto sexual”, contó desatando las risas del conductor y comentarista deportivo.

“A poto pelado”

Además, recordó cuando un cliente salió desnudo de la pieza, con “la bandera a media asta” y le reclamó que un hombre lo estaba mirando por la ventana.

“Como daba para la calle, el loco sale empelota y me dice me estaban mirando en la ventana. Y yo salgo, veo a un loco corriendo y lo empiezo a seguir con el loco a poto pelado...”. Sin embargo, tras darse cuenta que estaban haciendo el ridículo, le aclaró al clienta que por pagar “seiscientos pesos con dos Alka”, no podía esperar mucho más.

Posteriormente, contó su siguiente trabajo en Fantasilandia, demostrando sus dotes como dibujante en “La mansión siniestra”. Ahí contó que pasó de andar “toda la noche caliente” a andar “cagado de miedo”.