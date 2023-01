¿Crisis en el Miss Universo? La razón por la que renunciaron dos candidatas

El próximo sábado 14 de enero se llevará a cabo el Miss Universo, por los que las candidatas están dándolo todo en New Orleans, sin embargo, unas renunciariaron a ese sueño de manera inesperada.

Aunque más de 80 mujeres de todo el mundo se encuentran en la contienda más reñida del mundo, las participantes de Letonia y Kazajistán dieron un paso al costado por distintas razones que han despertado la atención.

¿Por qué varias candidatas renunciaron al Miss Universo?

De acuerdo con Hola, la más reciente en formar parte de este infame grupo es Miss Letonia, Kate Alexeeva, quien días antes de las preliminares fue diagnosticada con Covid-19.

La joven de 28 años tenía mucha ilusión de ser parte de este certamen e incluso viajó hasta Venezuela para prepararse para la competencia con un grupo de expertos.

“Poco después del Año Nuevo, me diagnosticaron COVID. Siguieron las complicaciones. Por el momento, todavía me estoy recuperando. Me veo obligada a revocar mi participación en Miss Universo este año. Todavía no puedo creer que esté diciendo esto. Esta decisión se toma porque mi salud y la salud de otras concursantes y sus familias es una prioridad”, expresó.

Igualmente lo hizo Miss Kazajistán, Diana Tashimbetova, pero quien se marchó por una razón completamente distinta y es que no recibió apoyo moral, económico ni legal de su país, por lo que no pudo sostener su participación en este concurso y solo tiene visado de turista en Estados Unidos.

Ella pagó todo lo necesario para seguir adelante con su sueño, hasta que se le hizo imposible y con mucho dolor, tuvo que dejar de lado la posibilidad de ser la nueva Miss Universo.

“No pudieron proporcionarme la formación adecuada y rechazaron la financiación. (A pesar de que ya he comprado visa, boletos y vestidos de noche con mi propio dinero). No voy a entrar en todos los detalles, pero lo que quiero decir es que no hubo apoyo por parte de la dirección”, indicó en una publicación de Instagram.