El fuerte descargo a la clase política que realizó Julio César Rodríguez en matinal de CVH

Incómodos y tensos minutos se suscitaron este martes en el matinal “Contigo en la mañana” cuando el conductor, Julio César Rodríguez, conversaba con el diputado Juan Antonio Coloma (UDI) y el senador Juan Luis Castro (PS) sobre la Mesa de seguridad, según recoge La Cuarta.

En el panel se encontraban dialogando acerca de la polémica que se generó por los indultos que realizó el Presidente Gabriel Boric, lo cual provocó que la Derecha se restara de la Mesa de seguridad.

El periodista indicó al diputado que la idea de la instancia pre legislativa era “limar asperezas” entre los diversos sectores políticos, y aseveró que era necesario “llegar a acuerdos antes de todos los sectores, para que esto sí sea realmente rápido y efectivo”.

Retrato de la clase política

Por su parte, el diputado UDI replicó que “si el Gobierno quiere que nos sentemos a la mesa de seguridad, nosotros le hemos pedido dos condiciones. Primero, que revoque los indultos, a nuestro entender es posible hacerlo, y segundo, que declare estado de excepción en la macrozona norte”.

“Pero, ¿por qué pone condiciones para algo que le hace bien a Chile?”, preguntó de inmediato Julio César.

“Eso los retrata a la clase política de cuerpo entero, sentarse en una mesa es por el bien de Chile, no por el bien de Boric, ni del gobierno. Es que usted eso no lo logra entender, no está en su ADN”, enrostró Rodríguez a Coloma.

El parlamentario preguntó, entonces, cuándo había dicho que era por el bien del gobierno. “Entonces, ¿por qué no se sienta a esa mesa a hacer proyectos por Chile, a dialogar?”, objetó el periodista.

“Indultando delincuentes, es difícil. Si el gobierno se niega a una atribución que para nosotros es esencial para frenar la migración ilegal, que es establecer el estado de excepción constitucional, es imposible”, enfatizó Coloma.

No obstante, JC de nuevo interpeló al diputado al indicar “pero siéntense a conversar sobre eso, saquen eso rápido, pero no lo ponga como condición, no puede estar todo el tiempo uno poniéndole condiciones a otro”.

“Yo le digo de corazón, la estructura que hay acá nos va a sepultar. El chantaje permanente de un sector a otro tiene a la gente hasta la coronilla. De todos los sectores, no solo del suyo, antes era del otro sector”, añadió.

El conductor, luego, hizo mención de que la izquierda, durante la Convención Constituyente, había tenido ventaja.

“Hizo lo mismo, barrió con la derecha, ahora que ustedes se ven con un poco de ventaja, quieren barrer”, sentenció.

“Esta dinámica maldita que ustedes tienen, de verdad al país lo tiene como lo tiene. Es una dinámica horrible”, expresó categórico.

El diputado UDI, entonces, aclaró que no le iba a permitir ese comentario, diciendo que si realmente quisieran “barrer” al gobierno, hubiesen interpuesto una acusación constitucional al Presidente Boric. El periodista replicó que dentro del sector de Coloma lo están estudiando, aseverando que no se estaba refiriendo sólo a él.

“Le digo que es para los dos lados, terminan en puras cosas que son ridículas”, manifestó JC.