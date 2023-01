Eva Gómez se destapó para su rol en la nueva película de los hermanos Badilla: “Ha sido una situación diferente, loquilla”

Eva Gómez aparecerá en la pantalla grande durante febrero de 2023 tras participar en la nueva película de los hermanos Badilla, “Noches de Sol”.

Según las palabras de la comunicadora en LUN, Karina - su personaje- es una mujer que tras su quiebre matrimonial “se empodera y vive su sexualidad de forma libre”, y eso incluye una visita a un motel clandestino donde se lleva a cabo la trama.

Sobre el film, Eva contó que “tengo varias escenas en bikini porque pasan varios momentos en la piscina de esta casa donde se hacen las fiestas”.

Asimismo, reveló que estas apariciones han sido un reto para ella puesto que es muy pudorosa y que antes de aceptar el papel, le consultó a sus hijos porque “no los quería hacer sentir incómodos”.

“Para mi Instagram me preocupo mucho que si muestro arriba no muestro abajo. Ahora cuando tomaron las fotos promocionales no quise mirar el resultado por lo mismo. Los chiquillos me han dicho qué caras poner y todo. Ha sido una situación diferente, loquilla”.

Sobre si le complica aparecer con bikini, Eva aseguró que “a esta altura de la vida, el quién puede ponerse o no bikini por la edad es burdo o básico. Los hombres pueden ponerse traje de baño toda la vida, independiente de su estado físico. ¿Quién marca la pauta? Cada uno se viste como quiere”, argumentó.

“Las mujeres somos valiosas por mil razones más que por si nos ponemos bikini o traje de baño completo”, sostuvo.

En la misma línea, afirmó que esta película “es un ejercicio que me sirve un montón” porque se está quitando el pudor que sentía al mostrar su cuerpo.

“Yo acá voy a la playa en bikini y en España toda la vida he hecho topless en esta instancia sin problemas”, ejemplificó.

Finalmente, Eva Gómez se refirió a cómo mantiene su físico a través del tiempo: “Entreno de cinco a seis veces por semana. Hoy es un estilo de vida, me costó un mundo encantarme con el deporte (...) quiero ser abuela y poder montarme en bicicleta y subir un cerro con mis nietos”. cerró.