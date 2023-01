Lo despertó con la casa en llamas: perrito héroe salva a su dueño de morir en incendio

En un inesperado héroe se convirtió un perrito de la localidad bonaerense de Luis Castillo, Argentina, cuando salvó de morir a su dueño, cuya casa se quemaba por completo, según informa Canal 13.

Gabriel Gómez relató a un canal trasandino que su can “Chiquito” fue el responsable de que sobreviviera al incendio. “Me salvó la vida, volví a nacer”, confesó.

Perrito salva la vida al dueño y después al gato

De acuerdo con lo relatado por el hombre, ese día llegó cansado del trabajo y se recostó a mirar televisión por unos momentos. Se queda dormido sobre la cama y un cortocircuito provoca el siniestro del inmueble.

“En un momento sentí un ruido y se cortó la luz, pero no le di bolilla”, admitió Gabriel, que se desmayó por la inhalación de humo y monóxido de carbono.

Fue en ese momento en que hizo su aparición el héroe canino. “Él estaba afuera, no sé cómo hizo para entrar, pero pasó y me hizo caer de la cama”, declaró, y añade que “yo no me podía despertar, me arrastró hasta el comedor y con manotazos y lamidas me despertó”.

“Cuando me despabilé completamente veo todo nublado, colores y calor. Estaba prendiéndose fuego todo, quise abrir la puerta y me quemé la mano”, indicó.

Frente a esta situación, se acercó a la ventana y vio a unos niños jugando, entre ellos su sobrino, al que llamó y le pidió ayuda. El hombre fue rescatado por los vecinos que rompieron las ventanas de la casa.

Sin embargo, mientras todo esto ocurría, “Chiquito” continuaba en su rol de héroe. Logró ingresar nuevamente a la vivienda para rescatar al gatito, que habían adoptado hace pocos días, de la habitación. “Entró de nuevo y sacó al gatito de la pieza, colgado de la boca como si fuera la mamá”, aseveró.