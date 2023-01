Magdalena Müller explica el diferente rol que interpreta en “Juego de Ilusiones”, de Mega

La actriz Magdalena Müller enseñará por las pantallas de Mega a su nuevo personaje en “Juego de Ilusiones” a partir del 16 de enero, fecha de estreno de la teleserie. No obstante, hay características de ese rol que son distintas a las de todos los papeles que ha interpretado, al ser una persona que “no es simpática ni cae bien”, según consigna BíoBío Chile.

Se trata de Sofía, la hija mayor de Mariana (Carolina Arregui) y Julián (Julio Milostich). Magdalena la describe escuetamente como “una vieja chica”.

“Ella no es tan grande de edad, pero se viste como una ejecutiva, se plantea como la jefa, ella es quien administra el strip center de su familia, pero claro, finalmente a ella le gusta ser la jefa, tener todo bajo control”, señaló.

Este personaje sobresale también por ser la administradora de su padre y controlar todo, tanto su trabajo, sus hermanos menores, como su propia casa, dada la diferencia de personalidad con su madre.

Siempre me toca ser el personaje simpático

“Por primera vez no voy a caerle muy bien al público. Y eso es bien entretenido, porque siempre me toca ser el personaje simpático, que cae bien o el bueno, la heroína. Y ahora Sofía tiene ese desafío: no es agradable, no es simpática, no cae bien”, confesa.

“Es primera vez que me toca ser una mujer un poco más grande, pero de actitud, no de edad. Nunca me había tocado hacer un personaje empresario, ABC1, nunca me había tocado interpretar este tipo de persona”, agrega la intérprete.

En todo caso, Müller valora la oportunidad de poder variar en cada rol que interpreta en las teleseries. “Estoy agradecida de siempre tener personajes distintos, versátiles. Efectivamente, soy una privilegiada porque siempre puedo hacer cosas distintas”, reconoce.