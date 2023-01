“No se fue...”: Panelistas de ‘Sígueme y te sigo’ tuvieron que explicar la salida de Nataly Chilet

Hace solo unos días que Nataly Chilet dejó de ser panelisya en el programa Sígueme y te Sigo de TV+. Sobre las verdaderas razones de su partida se ha dicho de todo, sin embargo, sus excompañeros de programa no se han referido públicamente a la salida de la exmiss Chile que también es periodista.

Eso sí, eso fue hasta el día de hoy, porque ninguno pudo escapar de la certera pregunta que les hizo una televidente que llamó en vivo al grupo liderado por Francisco Kaminski.

De hecho, se dijo que Chilet habría renunciado al espacio tras constantes conflictos con ellos y sobre todo con Mauricio Israel. Perolo cierto es que continúa en TV+ conduciendo un nuevo espacio de espectáculos que se emite antes del programa SYTS, tal como consigna el sitio MiraloqueHizo.

[ LEE TAMBIÉN: Daniel Fuenzalida reveló que tiene nuevo proyecto en televisión: “Hay varias cosas entretenidas” ]

El incómodo llamado

Hay un momento en el programa farandulero en que deciden hablar con su público a quienes invitan a llamar por teléfono, fue así que apareció la voz de Verónica, una mujer que dejó más que claro que no le agradaba mucho la presencia de Nataly Chilet en el espacio. “Los quiero felicitar, me encantan, lo he pasado súper bien, estoy feliz que se haya ido la Chilet... no sé cómo se llama”, señaló la mujer.

Los panelistas quedaron sin palabras por un par de segundos aunque con cara de sorpresa corrigieron a la mujer, asegurando que Nataly no se fue, sino que tenía otro trabajo en el canal.

“No se fue, no se fue... está en otro proyecto”, afirmó Andrés Baile, en tanto que Francisco Kaminski indicaba que “a ella (Nataly Chilet) la puede ver antes de nosotros en Los secretos de..., no se fue, se fue a otro programa”. respondieron a la televidente y cambiaron rápidamente de tema.

Efectivamente Nataly sí continúa en el canal, pero sobre los motivos que causaron su salida del programa de Kaminski, han trascendido varias versiones, todas apuntando a la supuesta mala onda que habría tenido con todos sus excompañeros.