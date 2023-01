Patricia Maldonado increpa a Raquel Argandoña por rumores de su partida a CHV: “Este programa no se va a terminar porque te vas tú”

Este lunes “Tal Cual” comenzó tenso, muy tenso. Patricia Maldonado increpó a Raquel Argandoña por una noticia curiosa sobre su supuesta partida a CHV junto a Francisca García-Huidobro. “Te quiero hacer una pregunta al aire y quiero que seas honesta, ustedes lucharon mucho para que yo viniera para acá...”, partió diciendo “La Maldo”.

“Pero me voy enterando que tú una vez más, aparece una noticia que dice Raquel Argandoña está arreglándose los bigotes los con Francisca García-Huidobro para irse a CHV y me extraña porque la relación con la Francisca es bastante mala, ¿me querí cagar de nuevo como me cagaste en la Radio Agricultura?”, espetó.

Ahí le lanzó un misil: “Este programa no se va a terminar porque te vas tú”.

Argandoña le pregunta “¿de dónde sacaste eso, con la Fran no tenemos una mala relación, no somos amigas, pero no tenemos mala relación, no sé de dónde lo escuchaste?”.

Ahí Viñuela agregó que la nota hablaba sobre programa de conversación “muy parecido a este, la fuente era la Adriana Barrientos”.

“¿Tú crees que yo sería capaz de una cosa así?”, le preguntó “La Raca” a Maldonado, quien contestó con un sí, categórico.

“Eso es falso, jamás me iría de este canal sola”, dijo riendo Argandoña.

