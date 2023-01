El emotivo discurso de este ganador de los Globos de Oro que hizo llorar a la audiencia “pensé que mi carrera se había acabado”

Recientemente se llevaron a cabo los Globos de Oro y la gala estuvo sin duda repleta de grandes momentos, en especial durante el discurso de aceptación de este actor, quien llevó a varios de los presentes hasta las lágrimas y se ganó el corazón de millones de fans en todo el mundo.

Probablemente las victorias más importantes de la noche hayan sido las de Michelle Yeoh como mejor actriz en una película de comedia, el Globo de Oro de Guillermo del Toro por su maravillosa “Pinocho” y el premio de mejor actor de reparto en una película de comedia para Ke Huy Quan, coestrella de Yeoh en la cinta “Everything Everywhere All at Once”.

Ke Huy Quan conmueve a todo el mundo con su discurso en los Globos de Oro

Yeoh, Del Toro y Quan tienen algo en común, la enorme conexión que sienten con su público, pero fue Quan quien tuvo el mejor discurso de la noche. “He sido criado para nunca olvidar de dónde vengo y siempre recordar a quienes me dieron mi primera oportunidad” dijo el actor entre lágrimas.

Estamos llorando mucho con este momentazo 🥹💔 Así ha sido el emotivo discurso de Ke Huy Quan, el niño de 'Los Goonies' e 'Indiana Jones y el Templo Maldito', que ha vuelto a triunfar en los Globos de Oro a sus 51 años, ante Spielberg, 39 años después ✨ ¡La piel de gallina! pic.twitter.com/bH8WRm7XiY — Fotogramas - Cine (@fotogramas_es) January 11, 2023

“Cuando comencé mi carrera como actor infantil en “Indiana Jones y El Templo de la Perdición” me sentí muy suertudo de haber sido elegido y por muchos años pensé que era eso, solo suerte” continuó el actor “sentí que no tenía nada más que ofrecer”.

“Más de 30 años después, dos chicos recordaron a ese niño y me dieron una oportunidad de intentar nuevamente. Todo, todo lo que ha pasado desde entonces ha sido increíble” concluyó el actor, no sin antes agradecer a los directores de la cinta y a su esposa.

La complicada carrera de Ke Huy Quan

A lo largo de las entrevistas de la gira de medios de “Everything Everywhere All at Once”, Quan ha reiterado varias veces lo dura que fue su vida luego de aparecer en sus primeras películas “pensé que mi carrera se había acabado, no había espacio para mi” aseguró durante el Roundtable de The Hollywood Reporter.

Luego de aparecer en películas icónicas de los 80 como “Los Goonies” y “Indiana Jones y El Templo de la Perdición”, el actor pasó décadas sin recibir ni un solo papel, por lo que fue a la escuela de cine, se graduó y comenzó a trabajar detrás de cámaras hasta este inmenso éxito.