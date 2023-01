“Ellos dos se aman”: tatuador contó la historia detrás del motivo en común que les hizo a Pailita y Young Cister

Un íntimo y revelador recuerdo fue el que el fin de semana pasado decidieron realizarse los cantantes urbanos nacionales, Young Cister y Pailita, quienes en un ataque de confraternidad se tatuaron la misma imagen en sus antebrazos derechos.

Según contó este miércoles lun.com, la idea surgió en medio del exitoso show que presentó Esteban Cisterna -Young Cister- en el Movistar Arena, recinto que por dos días consecutivos (7 y 8 de enero) lo convirtió en el primer artista del género chileno que llenó de tope a tope el recinto emplazado en medio del Parque O’Higgins, con capacidad para 14 mil personas.

“Los hechos consumados sugieren que Young Cister (Cisterna) y Pailita (Carlos Raín) sufieron un arranque de fraternidad incontenible, que derivó en sendas marcas que los cantantes lucen hoy en su piel”, relata el medio de circulación nacional, que reafirma el entrañable gesto de los artistas gracias al relato de Sebastián Frost, el tatuador que realizó el trabajo artístico en los antebrazos de los cantantes.

La amistad de Pailita y Young Cister

“Estábamos tras bambalinas (del show de Young Cister en Movistar Arena), a la salida de los camarines. En eso llega Pailita y se pone a conversar con Cister, estaban comiendo algo. De repente, de la nada, Cister me dice: ‘Nos queremos hacer un tatuaje’. Cister me había contactado porque se quería tatuar las fechas de sus dos conciertos, porque eran muy significativas para él, entonces yo estuve primero el sábado y luego el domingo en eso”, cuenta Frost.

Las postales de los tatuajes realizados por Frost a los artistas Pailita y Young Cister. Fuente: Cedidas / publicadas en lun.com.

“Lo que estaba planificado era tatuarle las fechas a Cister, pero nada más. Igualmente, con mi asistente estábamos listos para cualquier situación. Cuando saqué las cosas para tatuar desde mi estudio, llevé material extra, por si acaso (...) querían hacer un tatuaje de la amistad. Se querían hacer el mismo diseño, uno que ojalá fuese simbólico para ambos”, prosigue el tatuador, quien detalló que el motivo elegido fue el signo del infinito.

“Con ese diseño, completado además por ciertos eslogans de ellos, nos pusimos en función de sacar el tatuaje. Por el lado de Pailita vendría siendo ‘el casti’ y por el lado del Cister ‘lo más xulo’. Yo andaba con mi computador con Photoshop para generar el diseño ahí mismo. Lo fundimos con el signo del infinito, les gustó y me puse a tatuarlos en el backstage. Fue súper espontáneo todo”, prosigue Sebastián, quien reconoce que cada tatuaje le tomó cerca de 10 minutos y los realizó en la parte baja del antebrazo derecho de ambos cantantes.

“Como te lo dije mamita”: Young Cister se suma a los cantantes que le compraron casa a su familia

“Hay políticos y empresarios que tienen más plata que la chucha y se hacen los hueo... cuando pasan estas hueas”: el fuerte descargo de Pailita

“El diseño tiene elementos de ambos y el mismo tatuaje. Es de amistad absoluta”, agrega Frost, quien aseguró quedar conmovido por el inesperado gesto de los artistas.

“Ellos dos se aman. No cualquiera se hace un tatuaje por la amistad. Yo pude ver un poco la relación que tienen, se quieren mucho. Nunca me había pasado algo similar: que dos personas se tuvieran tanto cariño como para tener un tatuaje así toda la vida. Me encantó”, cerró.