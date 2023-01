Francesca Conserva relata conversación que tuvo con Claudia antes que ella enfermara

El panel del programa “Milf” abordó este martes las dificultades que cada una de ellas ha debido enfrentar, por las que han debido luchar, según consta en el video de YouTube.

Francesca Conserva, Javiera Acevedo, Berta Lasala y Aranzazú Yankovic trataron por las pantallas de TV+ las situaciones complejas por las que han atravesado.

En ese escenario, la primera de ellas reveló que “mi primera lucha importante fue a los 14 años, cuando se murió mi papá”.

“En esa etapa, yo era adolescente. Mi mamá no se lo tomó de la mejor manera, fue un drama para ella y resulta que en ese tiempo mi hermana no vivía con nosotros”, agregó la excandidata a reina del Festiva de Viña del Mar, aclarando que Renzo, su hermano, casi no pasaba en casa.

“Eso fue fuerte… mi mamá estaba muy mal, destruida, era ver a una mamá llorando todo el día”, añadió. Sin embargo, aseveró que “haber vivido eso me hizo madurar en otras cosas”.

A continuación, el panel de “Milf” trató el tema de si en una ocasión alguna de ellas había dicho “no me doy por vencido”. Varias de las mujeres del programa coincidieron que, tomando en cuenta las tragedias que le han sucedido a su entorno, decidieron ser felices y disfrutar la vida.

A partir de esta hebra del tema abordado, Francesca recordó una conversación que sostuvo con su hermana, Claudia Conserva, dado el cáncer que afecta a la animadora.

“Un día estaba conversando con mi hermana y me dijo, ‘¿te acuerdas cuando nos sentábamos en el quincho y decíamos ya, filo, que pase lo que pase, si total está todo bien, nadie está enfermo’…”, indicó, y la frase la complementó Berta: “Hasta que se enfermó ella”.

En este punto la emoción embargó a todas las integrantes de “Milf”, quienes estuvieron muy cerca de derramar algunas lágrimas.

