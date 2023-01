Piqué se cansó de Shakira: su reacción al nuevo tema dedicado a él y a Clara muestra su “poca hombría”

Shakira viene con todo este 2023 y es que este miércoles 11 de enero lanzará un nuevo tema que está completamente dedicado a su ex, Gerard Piqué.

Y es que por si no fue suficiente Te felicito y Monotonía, ahora la colombiana lanzará un tema con Bizarrap, que, aunque no se sabe el nombre, sí se ha filtrado parte de la letra.

Lo que se ha filtrado hasta ahora del tema deja ver que será algo explosivo y además no solo envía indirectas a él, sino también a su novia, Clara Chía Martí.

“A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú. Esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga pa’ que no pique. Yo contigo no regreso ni aunque me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo hago música, perdón que te salpique”, es parte de la letra.

Piqué reacciona al nuevo tema de Shakira, donde envía indirecta a Clara Chía Martí

Ante esto, el futbolista Gerard Piqué no se quedó callado y luego de tantas indirectas de Shakira, respondió y reaccionó.

El ex jugador del Barcelona no dijo palabras, solo publicó unos emojis en su cuenta de Twitter donde publicó una carpa de circo, una cara de payaso, una rueda de la fortuna y un caballo de feria, dando a entender que ya comenzará el circo.

Y es que lo publicó justo después que la famosa diera indicio sobre su nuevo tema con una foto junto a Bizarrap, y esto generó indignación en las redes.

🎪🎠🤡🎡 — Gerard Piqué (@3gerardpique) January 10, 2023

“Uy ya va a llorar, no vas a soportar mijo”, “que poco hombre, tienes que aguantar todo porque te lo mereces”, “andá pa allá bobo”, “que poco hombre, tienes que aguantar Piqué, te mereces esto y más”, “aquí el único payaso eres tú”, “debería darte vergüenza hacer esto”, y “ya estamos preparados para tu entierro”, fueron algunas de las reacciones en redes.