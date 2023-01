Raquel Argandoña: “¿Por qué crees que los hombres se enamoran de mí y todavía no me pueden olvidar?”

En “Tal Cual” el panelista Jordi Castell tuvo un accidente. El panelista tenía un vaso con agua en la mano, con sus gestos terminó botándola y lo rompió.

“Mándate una cagadi**” le dijo entre risas Raquel Argandoña. Jordi Castell estaba muy urgido después de ocasionar este accidente, pidiéndole disculpas a las personas detrás de cámara. “No te preocupes, relájate”, le mencionó la animadora.

A Jordi le pasaron un trapo para limpiar, pero Raquel le dijo que ella iba a limpiar porque era la dueña de casa, entonces que él siguiera hablando del tema al cual iban a discutir. Sin embargo, el fotógrafo seguía limpiando el agua que derramó con el paño.

“Cuidado, préstamelo para acá”, comentó Argandoña mientras recibía una escoba con trapero, “A ver, saca la esta. No te vayas a cortar y no te vayas a poder ir a la costa”, agregó mientras comenzó a limpiar. José Miguel Viñuela se imaginó cómo se vería Raquel haciendo esto mismo en su casa.

“Yo soy una caja de sorpresas, lindo. Yo lavo, plancho no, pero lavo, hago el aseo y soy impecable en mi casa”, aseguró la “Quintrala”. Jordi le preguntó si era en serio, entonces la animadora le respondió “¿Por qué crees que los hombres se enamoran de mí y todavía no me pueden olvidar?”, dichos que despertaron las risas del panel. “Tengo un genio de mierda, pero lo demás lo supera”, sentenció Raquel Argandoña.