“Un tema bastante complicado”: Mauricio Israel reveló que padece de una dolorosa enfermedad

Mauricio Israel realizó una sorpresiva confesión en el programa “Sígueme y te sigo”, donde aseguró padecer de una condición médica que lo obligó a operarse hace poco más de una década.

El anuncio lo realizó el comunicador mientras en el panel del programa de espectáculos de TV+ comentaban la entrevista que Paulina Nin de Cardona dio esta semana en “Juego textual” y sus futuros televisivos, donde conducirá un franjeado en RecTV dedicado a las versiones anteriores del Festival de Viña.

“Yo soy fan de Paulina, así que todo lo que ella hizo, su carrera, me encantó siempre. Y siempre voy a tener los mejores deseos para ella, porque de verdad la quiero mucho”, inició Israel, quien si bien reconoció no ser amigo de la animadora, sí empatiza con ella por el trato que hace años le dio a él en uno de sus programas y por padecer, al igual que Nin de Cardona, del mal de Crohn.

“Nos hemos visto, no somos amigos, pero nos hemos visto. Ella ha sido muy cálida, muy acogedora. Me acuerdo que en alguna oportunidad en Canal 13 me hicieron un homenaje por mi cumpleaños, llevaron a mi hijo, llevaron a mi papá, en el programa de la Paulina. Entonces, yo tengo muy lindos recuerdos con ella. Ha sufrido durante 30 años una enfermedad que yo también la tengo, que es el mal de Crohn. Por lo tanto, empatizo con ella en muchas cosas”, reveló Israel.

La confesión de Mauricio Israel

Ante el asombro de sus compañeros de panel, fue que el exrostro de Mega explicó su vínculo con la enfermedad que padece la animadora.

“El Crohn es una condición que todos tenemos en el cuerpo y que en algunas personas se gatilla. En mi caso, se me gatilló estando en Israel y cuando me lo descubrieron me preguntaron si había tenido alguna pequeña situación de estrés. Esto fue en 2009, un poquito estresado estaba”, explicó el conductor.

“Hay distintos niveles de Crohn. El mío, por suerte, es bastante más llevadero y el de ella le ha costado un poquito más”, enfatizó Israel, quien reconoció que dicha enfermedad “es un tema bastante complicado desde el punto de vista estomacal, intestinal. Yo me tuve que operar de eso”.