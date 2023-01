“Chascas” Valenzuela arriesga con publicación de osada novela de corte autobiográfico

José Ignacio “Chascas” Valenzuela, escritor y guionista chileno, presenta su más reciente novela: “Gente como yo”. Se trata de su libro más personal y autobiográfico, editado por el sello Suma, según consigna La Cuarta.

En la novela, Mauricio y Jimmy están preparados para consolidar su familia e incrementar, con la adopción de una hija, el amor que ya viven en abundancia.

Residen en Estados Unidos, país donde los derechos logrados para la comunidad homosexual parecieran ir en retroceso, motivo por el cual encontrarán una serie de obstáculos para concretar su sueño.

La pareja no sólo enfrentará prejuicios y diversas complicaciones en su anhelo de ser padres, sino que también verán puesta a prueba su propia relación.

En la ficción- aderezada con humor, toques de sensualidad y una buena porción de drama-, los protagonistas afrontarán una retahíla de experiencia desconcertantes.

Gente como yo

Siempre escribo de lo que me molesta

“Decidí que la historia de Jimmy y Mauricio podía ser lo suficientemente atractiva como para cautivar a la audiencia. Y así fue. La serie fue un gran éxito en Storytel, y eso motivó en parte su llegada al mundo literario”, explicó el escritor y guionista.

“Yo parto de la base que siempre escribo de lo que me molesta, de esa piedra en el zapato que no me deja vivir en paz. Y así fue como escribí ‘Gente como yo’, mientras atravesaba, junto a mi marido, una situación bastante similar a los protagonistas: habíamos decidido ser padres”, añade el “Chascas”.

José Ignacio Valenzuela asevera que los lectores de su nueva novela “se van a encontrar con una historia muy moderna, contemporánea, y sexy. Muy sexy. Porque aquí la materia prima son las emociones, las pasiones, las lágrimas (de alegría y tristeza). Y cuando estás trabajando exclusivamente con emociones, las historias siempre quedan contundentes, jugosas. Y ‘Gente como yo’ no es la excepción”.