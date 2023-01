“El éxito, los egos, las malas decisiones”: Pedro Ruminot y Sergio Freire hablaron de su paso por el “Club de la comedia”

Pedro Ruminot y Sergio Freire fueron parte de uno de los shows de humor más recordados de la televisión chilena, el “Club de la comedia (CHV)”. En el espacio, realizaban rutinas junto a Alison Mandel, Rodrigo Salinas, Jenny Cavallo, Chiqui Aguayo y otros varios, hasta que salió del aire durante el 2014.

De este programa salieron varios humoristas que hoy en pisan grandes escenarios, como el Festival de Viña del Mar y el Festival del Huaso del Olmué.

Sin embargo, no todo fueron buenas experiencias, o así lo comentó el último invitado de “Socios de la parrilla”.

“Todo se comenzó a mezclar, porque después no hacíamos solo actuación y guión, sino que empezamos a tener otros roles en el programa”, recordó Sergio Freire en el espacio de Canal 13.

“La fama te vuelve un poco loco, sobre todo cuando te toma muy chico... Eres más inmaduro”, agregó.

“El éxito, los egos, las malas decisiones, los cargos, hubo de todo”, complementó Ruminot.

“Éramos súper chicos y el poder te nubla”

Algunos de los cambios que afectaron la relación entre los participantes del “Club de la comedia” fue la mutación de roles dentro del espacio.

“Yo empecé a dirigir el programa y es muy difícil pasar del rol del compañero al jefe (...) creo que es una de las peores decisiones que he tomado, porque éramos súper chicos y el poder te nubla”, reflexionó Pedro.

Por su parte, Freire lamentó que “nosotros queríamos hacer humor y, de repente, nos sentíamos como una banda de rock”, compara. “Recuerdo que me compré una vez un auto descapotable que descapoté dos veces y lo vendí (...) Me daba vergüenza. Al punto que se decía a sí mismo: “¿Por qué compré esto? ¿Por qué ningún amigo me dijo?”, contó.

Finalmente, los dos exitosos humoristas estuvieron de acuerdo que “el tiempo nos ha mostrado que era el camino lógico que tenía que pasar”, y que gracias a esto “cada uno se desarrolló perfectamente bien en su camino”.