El intenso coqueteo de Betsy Camino y Mauricio Israel elevó la temperatura del “Sígueme y te sigo”

Un intenso coqueteo fue el que protagonizaron este miércoles la bailarina cubana, Betsy Camino, y el comentarista deportivo, Mauricio Israel, quienes en medio del programa de espectáculos “Sígueme y te sigo” se entregaron a un candente diálogo que sorprendió a los demás integrantes del espacio.

Fue en el momento en que los panelistas comentaban del embarazo y futuro matrimonio de Valentina Roth que la cubana inició su flirteo con Israel luego de confesar que, por el momento, prefería seguir soltera a estar emparejada.

“Yo dije que voy a ser una soltera de la vida. Yo le digo a mi hermana: ‘Tú ya me diste un hijo, un sobrino, y yo voy a ser la tía rica, millonaria, soltera”, inició Betsy.

“¿Y usted Betsy, no quiere hacer la familia propia?”, fue la inmediata consulta del animador, Francisco Kaminski, quien encontró la convencida respuesta de la cubana: “Por ahora no. Necesito ser millonaria. Después que llegue el que tenga que llegar. No estoy apurada”.

El coqueteo de Mauricio Israel y Betsy

En ese instante, y viendo la reticencia de Camino, fue que un pícaro Israel se metió en la conversación para aconsejarle a la cubana que se dejara llevar por el amor.

“Betsy, una de las pocas cosas libres que hay es el amor, y eso no se puede controlar. Y como dice Kami, cuando llega, llega (...) nunca te puedes cerrar, cuando llega, llega”, disparó el comentarista, sin imaginar que su consejo le daría el valor a la bailarina para reconocer que su compañero en el panel la ponía nerviosa cuando la miraba.

“Yo no estoy cerrada (a iniciar una relación), pero no me mires así que tú me pones nerviosa. Tienes un pasado peligroso, no. Me dijeron, ten cuidado, ojo (...) el que es peligroso, tienta, el diablo tienta, y es peligroso igual (...) tú me intimidas”, lanzó una nerviosa Betsy.

Betsy Camino y el equipo de "Sígueme y te sigo". Fuente: Instagram @betsycamino.

“¿Y qué es lo que te puede dar miedo conmigo, Betsy? Aclaremos (...) ¿Por qué te intimido?”, continuó Israel, quien a esa altura tenía a todos sus compañeros del estudio atentos a la reacción de la cubana.

Ya lanzados ambos en el juego de seducción, con el rostro televisivo cambiando de puesto con Andrés Baile para quedar junto a Camino, el diálogo comenzó a subir de intensidad.

La honestidad de Betsy Camino

“Cuéntame. ¿En qué te puedo intimidar yo, si soy un tipo mayor? Estoy con mucho recorrido”, insistió Israel.

Con tal pregunta, y para aclararle al conductor sus sentimientos, Betsy sinceró su predilección hacia los hombres mayores. “A mí me gustan los mayores, esos que son seniors. A mí me gusta la experiencia, y bueno, yo he estado con gente que tiene la edad de mi papá”, afirmó.

“Pero yo nunca he estado con gente que tiene la edad de mi hija”, respondió irónicamente Israel.

Mauricio Israel trató de “envidioso” a Claudio Reyes tras ácidas críticas a Julio César Rodríguez

“Quiero terminar esta historia con él”: Mauricio Israel se comprometió a pagar deuda millonaria a Rodrigo Herrera

“Pero nunca te puedes cerrar. Cuando llega, llega, como dice Kaminski. ¿Tú sabes que es lo que me pasa? Que aquí la gente no mira a los ojos, y tú miras muy fijamente a los ojos. Y es tan fuerte, que mira, con el que yo estoy saliendo justo me escribe, mira, no es mentira. Tu energía es tan fuerte que justo me escribió”, reconoció la cubana, quien encontró una inmediata respuesta de Baile, respecto a que el desconocido que le había escrito era un tal Julio César, en directa alusión a su antigua relación con el conductor de “Contigo en la mañana”.

Al constatar la veracidad del mensaje, Israel optó por recular en su coqueteo, sin embargo, encontró la inmediata respuesta de Camino, que no dejó de insistirle en su interés por él.

“De momento, uno tiene que gozar con el que no es el indicado hasta que llegue el indicado. Que quieres que te diga. Me gusta que me mires así a los ojitos, papito. Yo siempre soy muy sincera”, cerró la cubana, quien le pidió a Israel que no la mirara como hija, como le afirmó en su momento, sino que como una mujer.