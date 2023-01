Florinda Meza insulta a Quico tras ser cuestionada por su romance

Florinda Meza firme con su versión de la presunta historia de amor con Carlos Villagrán, intérprete de Quico en el famoso programa El Chavo del Ocho. Durante una entrevista con Adela Micha fue consultada sobre estos rumores y respondió con todo.

Por mucho tiempo se ha creído que Meza y Villagrán vivieron un romance hace muchos años y el mismo actor ha asegurado tal información, lo que le ha generado indignación a la viuda del recordado Chavo.

Incluso muchos aseguran que fue Doña Florinda, como se hacía llamar su personaje, quien habría sido la causante del distanciamiento entre Roberto y Carlos, debido al presunto romance que tuvieron previo a su relación con Chespirito.

El insulto de Florinda Meza a Carlos Villagrán

Ante las preguntas de Micha sobre aquel polémico romance, Florinda mencionó que no hablaría del tema, pero antes de ponerle fin, fue tajante con una comparación entre ambos actores.

“De ese no voy a hablar, principalmente ¿tú conociste a Roberto? Un hombre muy inteligente. ¿Me imaginas a mí con un pendejo?”, dijo.

De igual manera, explicó que no quería tocar el tema debido a que la usan para hacerse publicidad, al ser una celebridad muy rentable.

Villagrán y Meza no mantienen ningún tipo de relación a pesar de la amistad que llegaron a tener por su trabajo en El Chavo del Ocho.

“Eso ya pasó hace más de cuarenta años. Medio siglo. Más bien fue una cosa amigable que otra cosa. Te voy a decir algo que nadie me cree. Pero te lo voy a decir. A mí me dicen ‘Tú anduviste con Doña Florinda’, y yo dije ‘No, Florinda anduvo conmigo porque ella fue la que me buscó’. Es muy raro que te digan eso”, comentó en su momento el actor.

Asimismo, confesó que al término de su relación con ella, le pidió consejos a Roberto Gómez Bolaños, quien era el productor del programa e interpretaba al Chavo.

“Fue un corto tiempo. Anduvo también con Enrique Segoviano, el director del programa y con Chespirito, fue su esposa y lo respetamos como tal. Yo le pedí ayuda a Chespirito porque yo con esa relación ya no podía. No debería decirlo por caballero pero pasó así. Termino con ella y hace un escándalo tremendo. Le dije a Chespirito. Me dice ‘mira, ahorita, vamos a grabar, mantente en tu posición’ y cuando me dijo eso Roberto sentí que el aire era más puro”, expresó.