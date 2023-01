Hilary Swank: así presumió su embarazo y demostró que su edad no le impide disfrutarlo

Hilary Swank está disfrutando cada momento de su embarazo y así lo dejó claro durante su aparición en los Golden Globes 2023.

La estrella caminó por la alfombra roja junto a su esposo Philip Schneider y estuvo nominada a Mejor Actriz de Televisión en una Serie Dramática por su papel de Eileen Fitzgerald, una exreportera investigadora de alto perfil, en Alaska Daily.

Estilizada por el diseñador Thomas Carter Phillips, la cuatro veces nominada al Globo de Oro llegó al hotel Beverly Hilton de Los Ángeles con un vestido verde esmeralda de Prada con lazos negros en los hombros y un par de pendientes colgantes de esmeraldas y diamantes de Tiffany.

Swank posó para las cámaras sujetando su barriguita mientras sonriente les decía “¡me siento bien!”

A sus 48 años, la actriz está debutando como mamá de gemelos y aunque ha sido muy privada al respecto, no han faltado quienes cuestionan su decisión.

En octubre, cuando dio la inesperada noticia del embarazo, Swank dijo a Good Morning America que finalmente estaba cumpliendo su sueño de ser mamá.

“Esto es algo que he estado esperando durante mucho tiempo y lo próximo que haré será ser mamá”, dijo Swank. “Y no solo de uno, sino de dos. No puedo creerlo. Es tan lindo poder hablar de eso y compartirlo”.

La estrella de Million Dolar Baby calificó el embarazo como “una bendición y un milagro total”. Sin embargo, las redes sociales se llenaron de crueles críticas en las que la llamaron “abuela” y hasta “egoísta” por las implicaciones de tener hijos a su edad.

En varias ocasiones, Swank ha dejado claro que está consciente de lo que significa un embarazo tardío, razón por la que admira lo que hace su cuerpo. “Siento que las mujeres son superhéroes”, compartió Swank, y agregó que ahora está en la marca de las 27 semanas. “¿Qué hacen nuestros cuerpos? Tengo un respeto completamente nuevo. Quiero decir, amo a las mujeres, siempre he amado a las mujeres, pero ahora estoy como, ‘¡Guau, podemos hacer esto!’”, dijo recientemente a The Late Late Show with James Corden.

En diciembre compartió un momento muy especial cuando le mostró a los fans su pancita de embarazada mientras adornaba el árbol de Navidad.

“Todo lo que quiero para Navidad eres túuu, ohhhhhhh bebé(s)”, se lee en la descripción de la instantánea en la que además aparecen sus mascotas.

Es momento de dejar de juzgar las decisiones ajenas sobre la maternidad

Las mujeres estamos sometidas a tantas presiones que terminamos siendo juzgadas cruelmente cuando no cumplimos con las expectativas. Una de las situaciones por las que somos tan señaladas es precisamente por la forma y los tiempos en los que ejercemos la maternidad.

Pero son cada vez más aquellas que prefieren darse el tiempo para cumplir con otras metas y luego convertirse en madres. La realidad es que nunca sabremos la historia completa de las demás, cuántas veces lo han intentado y fallado o si por cuestiones médicas no pueden concebir tan fácilmente como otras.

Hoy los avances médicos permiten que una persona cumpla sus sueños de concebir de muchas maneras que antes eran impensables e incluso se han reducido los riesgos de la maternidad tardía.

Hilary Swank sabe que cada quien va a su propio ritmo

Swank ha estado muy enfocada en su carrera como actriz, nutriendo su matrimonio y disfrutando los placeres de la vida entre viajes y aprendiendo nuevas habilidades. Ella ya es ganadora de dos premios Oscar, dos Globos de Oro y un Premio del Sindicato de actores.