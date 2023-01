La canción de Shakira no es la más tóxica: estas la superan por machistas y peligrosas

La cantante Shakira dejó salir este miércoles 11 de enero todo el veneno que le dejó la traición de Gerard Piqué con la joven Clara Chía Martí. “Session #53″ es la canción con la que la artista colombiana se desquita la humillación que el exfutbolista le hizo, luego de meter en su casa a la amante mientras ella estaba de gira.

🧐 TRAS EL ESTRENO DEL TEMA DE SHAKIRA



La novia de Gerard Piqué, Clara Chía Martí, publicó una grabación en medio del lanzamiento del fulminante tema en donde la cantante destroza a su ex y a su pareja actual. 👇 https://t.co/ZuMKCu2OY5 pic.twitter.com/cFnZbgMJey — Exitoína (@exitoina) January 12, 2023

Los dos llevaron tanta saña en la obra musical, que hasta Ibai Llanos, el amigo de Piqué admitió que se trató de un buen tema, incluso llegó a decir: “Descanse en paz Gerard Piqué (...) yo no me espera que fuera tan hardcore”.

Esta es el tercer sencillo que la latina saca al mercado para “facturar” su despecho. En abril de 2022 promocionó “Te felicito”, dos meses antes de anunciar en un comunicado el fin de la relación; luego llegó “Monotonía”, en octubre; y finalmente esta colaboración número 53 con el dj argentino Bizarrap.

Ella recibió críticas porque lo consideran que es una letra muy directa, pero ¿realmente es fuerte?. Aquí te presentamos algunas canciones de despecho que tienen el tono un poco mas alto que el de Shakira.

“En carne viva”, de Scarlett Linares

Scarlett Linares, una cantante de música llanera venezolana, se ganó el respeto de todas las mujeres y el repudio de ellos con su canción “En carne viva”. Un trabajo musical cuya letra manifiesta que un hombre subestimó el valor de su pareja y la engañó, pensó que nadie se fijaría en ella, pero resulta todo lo contrario: ella se busca a otro y le dice a su ex: “insignificante... aprende a ser buen amante”.

“Ingrata”, de Café Tacuba

La agrupación mexicana Café Tacuba saltó a la fama con una de las canciones “más peligrosas” al cantarle a una mujer infiel, a quien le dará “un par de balazos para que te duela”. Pese al gran éxito que tuvo, los músicos decidieron no reproducirla más por su contenido machista, también pidieron disculpas.

“Mi Propiedad Privada”, de Lucha Reyes

En 1971, la artista peruana Lucha Reyes cantó por primera vez “Mi propiedad privada”, un tema compuesto por Modesto López Otero, que compuso por un experiencia amorosa. Él plasmó sus celos enfermizos hacia su pareja a quien quiere “con sangre de mis venas te marcaré la frente para que te respeten con la mirada y eres mi propiedad privada”. El tema ha sido versionado en cumbia por Grupo 5.

“Puta desagradecida”, de Enrique Bunbury

“No conozco a nadie que mienta como tú, con tanta disciplina precisión y sinceridad te ganaste tu lugar con ingeniosa ingenuidad. No entiendo cómo eres capaz de sentirte peligrosa siendo tan vulgar”, con esta canción quiso enterrar el amor. El tema salió en el 2006.

“Puke”, de Eminem

El rapero Eminem también se unió a las canciones tóxicas y peligrosas con “Punke”, en la que expresa todo el asco que le produce recordar a esa mujer que amó y le pagó mal. Traducida al español la letra dice: “Si solo supieras cuánto te odio, por cada maldita cosa que nos has hecho pasar, entonces no estaría llorando aquí por ti. No sabes lo enfermo que me haces sentir. Me haces sentir tan mal del puto estómago que cada vez que pienso en ti vomito (...) Eres una puta drogadicta, espero que te mueras”.