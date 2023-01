Periodista despedido por pedir aumento de sueldo arremete contra CHV: “Injusticia”

El periodista César Fuenzalida -quien fue despedido de Chilevisión tras pedir un aumento de sueldo a su jefe, el director ejecutivo del progama “Contigo en directo”, Antonio Peredo- arremetió nuevamente contra el canal, señalando que fue una “injusticia a todas luces”, contó en entrevista con el medio “Todo se sabe”.

“No valorado para nada, completamente subvalorado, injusticia a todas luces sobre todo en el contexto en el que estábamos conversando, pero aparte de esta situación personal, me llama la atención que exista cierta forma de realizar las cosas en estas jefaturas”.

Pero también despotricó contra el canal, el cual se encuentra en un buen momento económico.

“Además, me llama la atención como un canal tan exitoso, que tiene grandes profesionales en su interior, que tiene mucha gente creativa, todavía tenga en algunos puestos a personas que no están dando el ancho de lo que requiere ese canal”, esto en relación que trabaja con aliados internacionales.

Fue hace una semana que acusó la fea actitud que tuvo su jefe al pedirle un aumento de sueldo. Petición que derivó en su despido “por necesidades de la empresa”, según contó al medio LUN.

Tal como relató, debido a que el incremento económico obtuvo una inmediata negativa, solito poder negociar su horario laboral, con el fin de poder buscar otros trabajos en sus horas libres para aumentar las ganancias. Pero, lo que fue una simple solicitud terminó de la peor manera para él, el pasado 19 de diciembre.

“Yo era de los movileros que menos ganaba en el canal y pregunté si podía haber un aumento, pero el productor ejecutivo del programa Antonio Peredo, me dijo que era imposible. Entonces, pedí que negociáramos tiempo, que yo hiciera móvil y el reportaje que hacía a la semana...pero que necesitaba horas libres para buscar otras peguitas”, señaló.

“Golpeó la mesa y dijo que no había acuerdo”

Al comienzo, cuenta César, quedaron de analizar el tema, pero finalmente lo sorprendieron con el sobre azul.

“Yo le comenté (a Peredo) que necesitaba tales días y no le pareció. Golpeó la mesa y dijo que no había acuerdo... el lunes 19 me llamó a su oficina. Me estaba esperando con una niña de personal y la otra gerenta, con la que había hablado. Tenía una carpeta en la mesa y me di cuenta de inmediato que era una carta de despido. Quedé de una pieza, me dijeron que era por necesidades de la empresa”, relató el periodista.

“Me sorprendió que me esperaran con una carta de despido. Sobretodo cuando mi intención siempre fue plantear esta solución...Uno sabe que este negocio es así, pero podrían haberme dejado, por último, terminar el mes o despedirme en pantalla”, lamentó el profesional.