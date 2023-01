“Yo me fui gritando porque no se me respetó el contrato”: Andrés Baile recordó su despido de Mega

En el panel de “Sígueme y te sigo” discutieron el despido de Kathy Salosny en Mega, situación que ella confesó en “Juego Textual”. Esta historia recordó al panelista Andrés Baile sobre su propia desvinculación de un canal de televisión.

“A mí por lo menos una vez, no voy a decir el canal porque da lo mismo, pero primero yo tenía un canje de ropa y me lo quitaron. Después tenía estacionamiento en el canal y me lo sacaron”, contó.

“Entonces, ahí dije ‘aquí viene algo’. Y a la semana siguiente me pegaron la patada en el poto”, agregó el panelista, quien inmediatamente le mandó un saludo a la gente de La Red, dando a entender que esto habría sucedido en dicha señal.

El animador Francisco Kaminski dio de ejemplo a Andrés ya que este se fue en malos términos de un canal. “Cuando se fue de Mega, que estuvo ocho años, Andrés se fue hablando pura peste y echándole la culpa a quien pillara”, comentó.

Baile se defendió de estas acusaciones revelando los motivos de esta situación. “Perdóname, esa vez yo me fui gritando porque no se me respetó el contrato, porque me echaron en junio y yo tenía contrato hasta diciembre, pero por necesidad de la empresa me podían echar, entonces eso a mí me cargó”.

“Fue injusto porque si me quieren echar, me pueden echar, pero me tienen que pagar los años que tengo de contrato. Pero no lo respetaron”, concluyó.