“Chora hasta el final”: Raquel Argandoña terminó durmiendo en un motel de la carretera tras pelea con Hernán

En “Tal Cual” ya estaban sacando las maletas para su viaje cuando animarán un festival, el cual todavía no especifican cuál será. Como una posible alojo salió a colación los moteles, lo que le recordó a Raquel una anécdota que vivió con el papá de sus hijos.

“Yo una vez pelié con una pareja, íbamos camino a Talca con el papá de mis hijos. No sé qué pasó, porque éramos de mechita corta los dos, le dije ‘¿sabes qué más? ¡Para porque me bajo!’ y era de noche. ‘Ah, ¿te vas a bajar? Muy bien, bájate’”, partió contando.

“Yo veo que estaba en la carretera, tonta no soy, y le dije ‘párate donde hay un hotel’ y vimos un motel, ‘párame aquí’, ‘tú estás loca’ respondió. Yo me bajé, llegué y le dije ‘perdón, soy Raquel Argandoña, sabe que yo necesito quedarme acá porque acabo de pelear con el padre de mis hijos”’, continuó la “Quintrala”.

“Me alojé ahí, tomé desayuno, claro que después dije ‘me hice la chora y en qué me voy con mi bolso a Talca’. Después lo tuve que llamar y me fue a buscar al motel. Dormí sola en el motel y sí salvaba, estaba bueno, era carretera para Talca”, terminó.

Su compañero de conducción le preguntó si había sentido algún ruido dentro del motel, pero Raquel le dijo que no, “tenía tanto sueño y estaba tan picada porque yo pensé que no iba a dejar, pero me dejó tirada en el motel”, contó entre risas.

Marlen Olivari comentó sobre la pelea y dijo que “en el fondo cuando una dice: ‘me bajo, me bajo’, es para que te digan ‘no po’ mi amor, cómo se te ocurre’, eso está esperando una. Así somos las mujeres, no ponemos chora, pero al final queremos que nos rueguen”.

Raquel no estuvo de acuerdo con esta última afirmación ya que dijo entre risas “una si es chora tiene que ser chora hasta el final”.