Dan a conocer mensajes de Julio Milostich excusándose por millonaria deuda impaga

María Amelia Cubillos asegura que Julio Milostich le adeuda cuatro millones de pesos por el arriendo de un departamento en la comuna de Ñuñoa. Ante las evasivas del actor, al que incluso le dieron facilidades para pagar considerando en en pandemia tuvo problemas económicos, la dueña del inmueble ha hecho pública la denuncia. Pero la situación no cambia. “Es una persona que no reconoce, que no quiere pagar, y eso no es justo”, señaló María Amelia a CHV Noticias.

Luego de la millonaria rifa que realizó el intérprete de “El señor de la Querencia”, la mujer- jubilada y que, si bien tiene un buen pasar, no le sobra el dinero-, creyó que Milostich iba a responder por la deuda. Hoy se revelaron los mensajes de WhatsApp que intercambiaron con el actor respecto a este tema.

Intercambio de mensajes

Desde principios de 2019, María Amelia le envió distintos mensajes de WhatsApp intentando cobrarle. No obstante, el actor se excusó: “Te llamo después de almuerzo. Me cortaron hasta la luz. Tengo plata el 25″.

En otra conversación, donde la mujer también solicitaba el pago del arriendo, Milostich escribió: “Amelia, me informan que mañana me depositan. Ojalá así sea. Saco mis cuentas, me ordeno y te digo cuánto te puedo abonar”.

Este año, luego del sorteo de la vivienda, se suscitó el siguiente intercambio de mensajes:

Amelia: Hola, Julio, ahora que está mejor, lo que me alegra muchísimo, ojalá te acuerdes de nosotros.

Julio Milostich: Hola Amelia. Gracias por acordarte. Siempre me acuerdo de todos. Abrazos.

Amelia: Sí Julio, ahora es momento de empezar a pagarnos los meses de arriendo que nos debes, ¿te parece?

Amelia: Nosotros fuimos personas muy pacientes. Nos debes un año de arriendo. Ahora es momento que respondas y nos pagues.

Amelia: Hola Julio, espero tu respuesta.

A continuación, la mujer fue bloqueada por el intérprete en la aplicación de mensajería.

“Tengo rabia, porque nosotros actuamos correcto, fuimos super considerados con él. Pienso esperar unos días, sino voy a ir a demandar”, indicó la arrendataria.