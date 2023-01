María Luisa Godoy cuenta su secreto para llegar preparadísima al Festival de Viña del Mar

Quedan pocas semanas para que se dé inicio a una nueva versión del Festival de Viña del Mar y su animadora, María Luisa Godoy reveló cómo se preparan junto a Martín Cárcamo.

En conversación con LUN, María Luisa contó de qué forma la ayuda usar un aparato llamado Feel, que entrena su voz.

“Ayuda a que no te falle la voz, usar bien las cuerdas vocales, no carretearlas y que no te quedes disfónica. También es un trabajo de respiración, que te acuerdes de respirar bien, va todo unido”, manifestó.

La pareja de animadores está usando el aparado “desde que partimos los ensayos. Llevamos cuatro o cinco ensayos, dos con este mecanismo y después tenemos sesiones solos con la fonoaudióloga”.

“Después que hacemos los ejercicios, la voz se escucha muy limpia, muy nítida, súper bien (...) hablas de la guata, respirar mejor, tienes hidratadas las cuerdas vocales y no te cuesta”, sentenció.