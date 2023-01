Una vez más Piqué se aprovecha de Shakira: lanzó su proyecto de Kosmos a pesar de la humillación

Si algo tiene claro Piqué es que para este 2023 necesita facturar para seguir incrementando su fortuna, por eso no es de extrañar que pese a la humillación a la que ha estado expuesto tras el contenido del BZRP Music Sessions Vol. 53 en el que Shakira no dejó nada ni a nadie por fuera, éste aproveche una vez más la promoción que le está haciendo su ex para ganarse un “dinerito extra”.

Con esto queda claro que tal y como dice una estrofa de este polémico tema: “Las mujeres no lloran, factura”, éste apoye esta frase, pero la adapte a su situación en la que él también está ganando dinero, pues pese a los duros señalamientos que hay en su contra y hasta su hombría, no le quede de otra que ignorar la presión y tantas menciones para así continuar con su proyecto del Kings League que lanzó a inicios de este nuevo año.

“Mañana, a las 21h, Chup Chup Kings League con todos los presidentes. La vida puede ser maravillosa”, fueron lo que expresó el deportista en su cuenta de Twitter generando así la suspicacia de que una vez más se está aprovechando del “boom” que ha generado la barranquillera en las redes y que de una u otra forma le beneficia para exponerse y así dar fuerza a su proyecto deportivo que está muy vinculado con el mundo gammer.

Piqué se aprovecha de la “mala publicidad” que le hace Shakira

Y es que hasta ahora el Kings League está llamado a ser uno de los proyectos más ambiciosos de Piqué, pues ha logrado reunir desde el 1 de enero a los amantes del fútbol, pues a través de este logro creado desde Kosmos se puede desarrollar la competencia en la que 12 equipos se medirán un campeonato que está revolucionando la plataforma streaming Twitch.

Con esto, queda claro que el español está ahora más que nunca enfocado en obtener buenos resultados de esto, seguir derrochando amor con Clara Chía y aprovechar una vez más la imagen de Shakira para destacar o mantenerse vigente para bien o para mal, ahora en la industria del entretenimiento y del deporte.