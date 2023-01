5 famosos con los que Niurka ha tenido problemas

Niurka se ha convertido en una de las figuras más polémicas del medio del espectáculo, pues siempre se ha caracterizado por tener diversos problemas con algunas figuras, recientemente dio de qué hablar al protagonizar una pelea con Maryfer Centeno.

Así que te mostramos con qué otras celebridades ha tenido conflictos.

Famosos con los que Niurka ha tenido problemas

Maryfer Centeno

Fue durante un programa de Adela Micha que la exvedette explotó contra la grafóloga Maryfer Centeno, quien hizo un análisis que hizo sobre su fugaz romance con Juan Vidal.

“Hate es toda la gente que tira mierd* viniendo de donde venga, entonces, escucha bien lo que yo te estoy diciendo, a mí me tira mierda una cierta cantidad de gente, pero quienes me aman y me defienden evidentemente le tiran mierd* a quien me tira mierd* a mí... entonces aquí todo mundo es hate, porque tú [Maryfer Centeno], cuando me conociste me hiciste un perfil muy perro de una persona super estable”, expresó Niurka.

Daniella Navarro

Cuando la actriz participó en “La Casa de los Famosos” dio de qué hablar al pelear principalmente con Daniella Navarro, explotando en contra de ella.

Cynthia Klitbo

Otro de los enfrentamientos más recientes de la cubana fue en contra de Cynthia Klitbo, pues cuando estaba con Juan Vidal decidió defenderlo de las críticas que la actriz había lazando en su contra, dejando en claro que ella apoyaba al actor.

Bianca Marroquín

Cuando Niurka participó en “Mira quién baila” dio mucho de qué hablar, pues tuvo un enfrentamiento con Bianca Marroquín, quien fungía como jueza.

Incluso, la artista sorprendió al hacer una seña en plena transmisión en vivo.

Carmen Salinas

La cubana también tuvo algunos problemas con la fallecida actriz, luego de que Salinas reveló que ella consideraba que la mejor “Aventurera” siempre fue Edith González, lo que hizo que Niurka no lo tomara bien.