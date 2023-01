Constanza Varela se refirió a los realities: “Las grandes cabezas que están atrás hacen todo para que tú saques lo peor de tí”

Constanza Varela, conocida como “Tanza” en la farándula chilena de a principios de la década pasada, estuvo de invitada en el podcast “Con la ayuda de mis amikas”. En este capítulo ella habló sobre su vida en México alejada de las pantallas, el arte que la apasiona, su empresa de muebles infantiles y su paso por la televisión.

Al final del programa, las animadoras le preguntaron sobre su pasó por el reality “Año Cero”, donde indiscutiblemente Constanza era una de las protagonistas. Ella afirmó que cuando estaba en el encierro, no sabía lo que estaba provocando su personalidad afuera.

“Estaba buscando mi camino y de repente llego a este mundo, yo creo que en esa etapa no pensaba mucho las cosas antes de hacerlas. Entonces, nunca analicé los pros y los contras que podría tener que yo entrara a un programa de televisión”, comentó.

“Yo nunca vi realities, así que nunca cuestioné lo que podía ser para mi vida privada, en mi vida en general, en la vida de mi familia, el hecho que yo entrara, además con este carácter. No caché que todos los programas estaban hablando de eso, entonces fue heavy”, agregó la artista.

Constanza entregó un análisis de lo que los realities provocan en las personas, especialmente después de haber pasado por esa experiencia a una edad tan joven. “Yo creo que los realities llevan a los seres humanos a una prueba psicológica muy grande”, afirmó.

“Los realities ponen a prueba la psicología de la gente para que se vayan echando a perder, para que saquen lo peor de tí. Eso es lo más macabro y lo más tétrico de todo porque las grandes cabezas que están atrás hacen todo para que tú saques lo peor de tí, a raíz de eso van armando ciertos personajes”, agregó Varela.

“Cosas que hoy en día estarían muy prohibidas”

De igual forma, Constanza habló sobre una fuerte situación que se vivía en los realities, que era la medicación a los participantes. “A mí no me pasó, pero sé que a muchas les pasó, en muchos reality donde medicaban demasiado y habían muchas pastillas, cosas que hoy en día estarían muy prohibidas, tú no puedes medicar a gente porque estás grabando un programa de televisión y lo voy a decir, sucedió”, aseguró.

Al ser consultada si existía apoyo psicológico dentro de los encierros, Varela afirmó que sí ya que “podías desquiciar mucho a una persona. Las grandes cabezas detrás estaban haciendo un experimento social (...) además les quita la comida, los llevas al extremo y a la vez tienes que estar medicando a ciertas personas para que no se te salga de las manos”, contó.

“Si hoy en día existieran los realities y contáramos la verdad de la cantidad de personas que se medicaron en los realities, quedaría la mansa caga. Habrían muchas demandas también porque eso tú no lo puedes hacer, eso es un abuso, simplemente es un abuso”, sentenció Constanza.

“Tú como director de un reality no puedes medicar a nadie, eso lo tiene que hacer un doctor profesional. Entonces, había apoyo psicológico porque tenías que sostener la locura que estabas provocando, era heavy la wea”, continuó.

“Yo no conocía los realities, así que salió lo peor de mí, mi desesperación, no me podía salir. En algún momento, me quise salir y el director de ese entonces me ofreció muchas cosas para que yo me quedara. Además, había un contrato firmado que te amarraba. Yo me sentía muy desesperada, muy deprimida, finalmente fue una experiencia que nunca volvería a repetir”, concluyó Constanza Varela.