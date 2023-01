“Las mujeres facturan”: Miley Cyrus y Shakira hablan de sus rupturas en su música

La relación de Miley Cyrus con Liam Hemsworth y la de Shakira con Piqué fueron bastante públicas, por lo cual las rupturas y escándalos que surgieron se volvieron del dominio público. Ambas cantantes se caracterizan por usar a la música como un vehículo para expresar sus emociones y de una forma indirecta hablar sobre su dolor por las traiciones que vivieron a lo largo de sus romances.

Shakira comenzó con los rumores de una ruptura con el exfutbolista Piqué tras el lanzamiento de “Te felicito”, luego continuó con “Monotonía” y por último terminó de confirmar todas las sospechas de una infidelidad en su reciente colaboración con Bizarrap.

Por otra parte, a lo largo de su carrera, Cyrus ha dedicado varios temas a la relación que tuvo por más de 10 años con el actor Liam Hemsworth, misma que se caracterizó por varias rupturas, pero luego de que pasaron algunos meses después de su boda ambos anunciaron su ruptura definitiva.

Algo que tienen en común Shakira y Miley Cyrus es la forma en la que han afrontado las infidelidades de sus exparejas, ya que ambas convierten el dolor en éxitos musicales que fortalecen su carrera dentro de la industria musical.

Miley Cyrus se despide definitivamente de Liam Hemsworth

Hace menos de 24 horas la protagonista de “Hannah Montana” lanzó la canción ‘Flowers’, misma que será parte de su nuevo disco. Fanáticos aseguran que es la respuesta a la canción “When I Was Your Man” que alguna vez le dedicó Hemsworth.

Asimismo, habló sobre el incendio de la casa de Malibu que habitó con su exesposo, el momento difícil que tuvo que afrontar luego de que su separación se volviera definitiva y la forma en la que encontró el amor propio.

“Éramos buenos, éramos oro. Como ese tipo de sueño que no se pude vender, teníamos razón hasta que no la tuvimos, construimos un hogar y lo vimos arder. No quería dejarte, no quería mentirte” dijo en uno de los versos de su última canción.