Shakira sí le está haciedo bien a sus hijos: así ha criado niños fuertes e independientes

Desde que Shakira lanzó su nuevo sencillo BZRP Music Sessions #53 al lado de Bizarrap, ha tenido a todos hablando de ella. Con frases como “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan” y “una loba como yo, no está pa’ novatos. Una loba como yo no está pa’ tipos como tú”, la colombiana señala la traición de Piqué y se recuerda lo poderosa que es.

Mientras redes sociales las opiniones han estado dividas entre quienes aplauden que Shakira haya lanzado indirectas tan directas y quienes alegan que “ya fue demasiado lejos”, la preocupación por lo que están viviendo sus hijos se ha hecho presente.

Algunas personas han dicho que la forma en la que la colombiana está “atacando” a Piqué es el peor ejemplo para Sasha y Milan sin embargo, parecen olvidar que el que la ruptura haya sido por una infidelidad, es lo que realmente puede afectarlos.

Los niños son seres altamente intuitivos y perceptivos, y por lo tanto las relaciones extramatrimoniales pueden ser difíciles de digerir, al grado de llevarlos a repetir patrones en un futuro.

Cuando atraviesas un divorcio difícil o eres víctima de una infidelidad es probable que no tengas cabeza para nada pero al mismo tiempo sabes que no puedes abandonar a tus hijos.

La social machista dicta que debes ocultar tu dolor y guardar compostura cuando lo más sano es liberarte de ello para entonces estar bien y así que los tuyos estén bien.

Shakira siempre ha sido muy privada respecto a su maternidad pero es un hecho que sus hijos siempre serán una prioridad, incluso en sus momentos más oscuros.

Shakira ha hecho bien las cosas con sus hijos

Ninguna mujer nace sabiendo ser madre y no hay un manual definitivo que nos solucione la vida cuando de criar los hijos se trata sin embargo, hay varias acciones que una siempre puede tomar para impulsarlos a ser fuertes.

Siempre ha estado presente en sus actividades

Shakira puede ser una superestrella musical pero sus hijos son el centro de toda su atención. En varias ocasiones ha sido vista acompañando a Milan a sus partidos de beisbol o en las competencias de karate de Sasha ya que son sus pasiones. Esto significa mucho para los niños ya que les está haciendo saber que lo que hacen es valorado y apreciado por todos los demás.

Esto mejora su autoestima, lo que ayudará a generar confianza a lo largo de la vida. Cuando los niños adquieren más confianza, son más felices y tienen más probabilidades de tener éxito en la vida.

El arte es parte de su día a día

Shakira sabe mejor que nadie que la música es una actividad positiva para los niños por lo que se ha encargado de inculcarles el gusto por ésta y el arte en general. La música enciende todas las áreas del desarrollo infantil pues los prepara tanto en lo motriz como en lo socioemocional.

Educar a los niños en la música es una forma de ayudarles a controlar sus emociones y expresarse.

Los escucha y les enseña a ser empáticos

Shakira ha logrado fortalecer la relación que tiene con sus hijos gracias a que pasa tiempo con ellos para conocerlos, entenderlos e impulsarlos a explorar el mundo. Esto también ayuda a generar confianza y comunicación, que son esenciales en su desarrollo.

Muchas veces subestimamos a los niños porque pensamos que no son capaces de entender todo, sin embargo, ellos son muy observadores y siempre tendrán muchas preguntas y opiniones. Cuando los motivamos a tener una conversación significativa (y apropiada para la edad), aprenden mejor a manejar sus emociones y a ser empáticos.