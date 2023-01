Los mejores títulos basados en historias de Agatha Christie para mirar este fin de semana

El pasado 12 de enero se celebró el aniversario del fallecimiento de la escritora inglesa Agatha Christie, reconocida como “la reina del misterio” por sus exitosas novelas detectivescas, que llegaron a ser traducidas a más idiomas que las obras de Shakespeare. Además de esto, muchas de ellas han sido adaptadas a lo largo de las décadas tanto para cine, como para televisión, y hoy venimos a repasar algunos de los mejores títulos.

Sus historias están repletas de detalles, personajes con secretos ocultos y atmosferas inquietantes que siempre han sido garantía de éxito para lectores y cinéfilos.

Estas son algunas de las mejores series y películas basadas en novelas de Agatha Christie:

Agatha Christie: El misterio de Pale Horse (2020)

Esta miniserie de sólo dos capítulos adapta la novela publicada en 1961 de la escritora e incorpora todos los elementos propios de Christie: misterio, cadáveres, psicología y un final inesperado. “El nombre de Mark Easterbrook aparece en una lista que se encuentra dentro del zapato de una mujer muerta. Comienza una investigación sobre cómo y por qué su nombre apareció en la lista que lo lleva a The Pale Horse, hogar de tres presuntas brujas”, nos dice la sinopsis.

Cuenta con las actuaciones de Rufus Sewell, Kaya Scodelario, Georgina Campbell y Bertie Carvel, entre otros.

Testigo de cargo (1957)

Un drama judicial estadounidense dirigido por Billy Wilder basado en la obra de teatro del mismo título escrita por Christie. Cuenta con las actuaciones de Tyrone Power, Marlene Dietrich, Charles Laughton y Elsa Lanchester y tuvo seis candidaturas a los Oscar: a mejor película, mejor director, mejor actor principal, a la mejor actriz de reparto. al mejor sonido y al mejor montaje.

“Un abogado envejecido defiende a un hombre acusado de asesinato a pesar del testimonio perjudicial rendido por su esposa”, adelanta la sinopsis oficial.

Muerte en el Nilo (1978)

John Guillermin dirigió esta adaptación y sumó a un elenco estelar encabezado por Peter Ustinov como el detective Hercules Poirot y acompañado por Lois Chiles, Mia Farrow, Jane Birkin, Simon MacCorkindale, Bette Davis, Maggie Smith, Angela Lansbury, Olivia Hussey, entre otros.

La cinta trata de: “El detective belga, Hercule Poirot, se ve ante una galería de excéntricos sospechosos cuando investiga un asesinato”.

Agatha Christie: Diez Negritos (2015)

Se trata de una miniserie de tres episodios que adapta And There Were None, la novela más famosa de Agatha Christie. “Diez desconocidos (un playboy, un juez, un empresario, un doctor, una solterona, una institutriz, un general, un mercenario y dos sirvientes) son invitados a una isla por un misterioso anfitrión. Desconectados, comienzan a morir uno por otro”, es su sinopsis.

Se trata de un thriller psicológico con un gran nivel artístico y técnico con un elenco conformado por Maeve Dermody, Charles Dance, Toby Stephens, Burn Gorman, Sam Neill, Aidan Turner, Paul Chahidi, Miranda Richardson, Charlie Russell, Tom Clegg y Catherine Bailey.

Asesinato en el expreso de Oriente (1974)

El estadounidense Sidney Lumet fue uno de los directores que llevó a la pantalla grande la reconocida novela Murder on the Orient Espress en 1974. Su sinopsis reza: “Durante un trayecto del lujoso tren Orient-Express se produce un asesinato. Cuando una avalancha detiene el tren, el prestigioso detective belga Hércules Poirot sube al vehículo para investigar quién es el asesino, pero todos los pasajeros parecen sospechosos”.

Es otra de las adaptaciones que cuenta con un elenco repleto de estrellas: Albert Finney, Lauren Bacall, Ingrid Bergman, Sean Connery, Anthony Perkins, Vanessa Redgrave, Jacqueline Bisset, Richard Widmark y Martin Balsam.