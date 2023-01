Acuerdo entre Casio y Piqué habría sido mentira, según comunicado de la marca

Sin duda, la canción de Shakira le ha dado la vuelta al mundo y ha generado mucha polémica en el mundo de la farándula nacional. Además de ser una buena canción, catalogada así por muchos, sus seguidores estaban esperando la pelea con Piqué que había de por medio. A pesar de que algunos creían que Piqué estaría muy bravo por tremenda exposición, él ha decidido que también aprovecharía para hacer negocios y generar dinero.

En internet se está diciendo mucho de la relación entre Piqué y Shakira, sobre todo porque en su canción se nombra a Clara sin pena alguna. Además de eso, aseguran que todo se trata de una muy buena estrategia de marketing detrás, ya que Shakira está, literalmente, llenándose los bolsillos de dinero, gracias a los millones de reproducciones que ha tenido.

Acuerdo entre Casio y Piqué habría sido mentira

Quien no desaprovechó el momento de atención que estaba teniendo fue Piqué, quien le respondió a la colombiana llevando un Casio a su programa en Kings League, lo que generó risas en redes sociales y molestias para otros.

En dicho programa, Piqué aseguró que Casio se había unido al patrocinio del programa, pero lo cierto es que, según comunicado de la marca, eso sería mentira y hasta le habría pedido que dejara de utilizar sus relojes y decir eso, sin una autorización válida.

Sin embargo, dicho comunicado no ha terminado de verificarse teniendo en cuenta que desde la canción, muchos han creado perfiles y han difundido información que no ha resultado cierta. Además de eso, se ha visto mensajes de la marca asegurando que no está ni con Shakira ni con Piqué, pero si agradecen a la cantante por haber mencionado su marca en una canción tan viral.