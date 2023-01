Carolina Soto se confiesa sobre su regreso a la pantalla chica: “No seré farandulera ni televisiva”

Carolina Soto vuelve a la pantalla de la televisión chilena con la misión de ayudar a los jurados Jean Philippe Cretton, Fran García-Huidobro y Antonio Vodanovic, a decidir quienes avanzarán en la competencia de “Yo Soy”.

La exchica “Rojo” conversó de esta situación con TiempoX, en donde se refirió sobre este nuevo desafío en su carrera.

En el diálogo, la cantante aseguró que llegó al espacio debido a que “tenía buena relación con la producción, ya que había trabajado en hartos programas de Chilevisión, como “Quién es la Máscara” y “Pasapalabra”. Y me llamó Claudita (Romero), que es la productora general, y me preguntó si quería ser jurado invitada. Me encantó la idea”.

“Igual es un poco arriesgado evaluar a alguien, pero finalmente me tocaron puras personas muy talentosas”, complementó.

En la misma, asegura que su experiencia en el espacio de CHV ha sido grata. “Antonio me trató increíble, Fran igual. Ella es un personaje bastante duro de la televisión, pero nos llevamos super bien, Jean Philippe es un encanto”, aseguró.

“Fue como un acierto e ingresé muy bien en el trío de ellos, que están super compenetrados”, agregó.

Aunque “hubo desacuerdos”, siempre fueron “mucho respeto, lo pasé bien. Me encantó el papel de evaluar, pero es un poco difícil esa vereda, estar desde el otro lado, porque siempre fui evaluada, y me tocó gente muy talentosa. Con el jurado éramos un cuarteto muy afiatado”, afirma.

Sin embargo, Carolina recuerda un impasse en particular: “Fue algo de conceptos, porque me tocó evaluar a Wisin & Yandel y yo encontré que no cantaron bien y la Fran me decía que sí lo hicieron en esa canción. Ella estuvo en el proceso y tenía razón en el fondo porque solo vi ese día”, asegura pero que fue un desacuerdo “más bien divertido”.

Sobre los participantes que le tocó evaluar, expresa que “yo llegué cuando estaban en las semifinales y me tocó ver a los mejores. Vi a gente talentosa, pero el tema es evaluarla, ya que mi criterio puede ser distinto al de la gente en la casa”.

“Me tocaron Paloma San Basilio, Michael Jackson, Cristian Nodal, que eran artistas súper bien estructurados en la imitación, tenían el personaje muy estudiado y me encantó verlos. Aparte hay gente muy profesional detrás de ellos, en maquillaje y vestuario”, contó.

¿Vuelve o no a la TV?

Con respecto a su futuro en la televisión, Carolina Soto no se cierra a la posibilidad de cumplir el rol de jurado en otro espacio de talentos.

“Me encantaría, porque lo hago con mucho respeto y desde una vereda de artista. Entonces no voy a herir a otro artista, no seré farandulera ni televisiva. Yo fui a hacer mi pega como cantante, nadie me pauteó, fue muy libre y así es la televisión ahora”, aclara.

“Yo respeté, cuidé y alabé al artista frente a mí, y me gustaría seguir así. Hay gente que lo hace para la tele y otros que realmente consideran que algo faltó. A mí me contrataron para ser jurado y tienes que ser muy respetuoso, porque piensa que tienes al frente a una persona a la que puedes herir y yo tenía mucho cuidado con eso”, cerró.