“Fue víctima de magia negra”: Latife reveló cómo salvó a Mauricio Pinilla de demoniaca mala onda

En las últimas horas Latife Soto dio que hablar por hacer importantes predicciones que pueden afectar al mundo y también a Chile. En particular anunció la muerte de dos famosas figuras internacionales y también un evento telúrico de proporciones para nuestro país Sin embargo ahora dio a conocer la información de cómo salvo de la magia negra al exfutbolista Mauricio Pinilla.

Pero eso no es todo. Además, también hizo una importante revelación sobre Mauricio Pinilla, la cual había dado luces hace un par de años, pero ahora profundizó y entregó nuevos detalles al respecto.

“Su círculo empezó a impedir que me contactara”

Según contó en una charla con The Clinic, la conocida tarotista Latife ayudó a Mauricio Pinilla en un complejo proceso tras ser víctima de magia negra durante su estadía en Portugal, cuando jugó en el Sporting de Lisboa.