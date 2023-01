La transformación de Brendan Fraser y el precio que ha pagado por sus cambios de peso

Brendan Fraser está viviendo un momento clave para su carrera con el estreno de ‘The Whale’ una película que gira en torno a un profesor que sufre sobrepeso y debido las consecuencias de su estado de salud, busca restablecer contacto con su hija en busca de su perdón.

Si bien, hace una semana se llevaron a cabo los Globos de Oro, era evidente que el actor no ganaría un premio en esa ceremonia debido al oscuro pasado que posee con los directivos de esta premiación. Recordemos que el actor habría declarado que había sufrido acoso sexual por parte de su presidente Philip Berk.

Posteriormente, el actor nunca volvió a apoyar esta premiación e incluso declaró que su madre no había criado a un hipócrita, negándose rotundamente a asistir a los Globos de Oro.

Brendan Fraser y el emotivo discurso que ofreció en los Critics Choice Awards

El 15 de enero se llevó a cabo la gala de los Critics Choice Awards desde Los Ángeles, California, mismos que premian a lo mejor del cine y la televisión, entre los invitados a la gala asistieron Amanda Seyfried, Anya Taylor-Joy, Juia Roberts, Lily James, Kate Hudson y Elle Fanning, entre otras estrellas que deslumbraron con imponentes looks en la alfombra roja del evento.

La historia con de Brendan Fraser con esta gala es muy diferente a la relación que lleva con los Golden Globes. Aquí vimos cómo el actor se prepara para la máxima gala, los premios Óscar, ofreciendo al público y asistentes de los Critics Choice Awards un emotivo discurso que habla de la calidad humana y sencillez que posee el actor, agradeciendo a Darren Aronofsky la oportunidad de aparecer en la pantalla nuevamente.

“Estaba en el desierto y probablemente debí haber dejado un sendero de miguitas de pan, pero me encontraste” , agregó “Simplemente me enseñaste dónde ir para llegar donde necesitaba estar”.

Fraser había estado en un descanso de las producciones desde 2014, y este año, en su vuelta a las pantallas, se colocó como uno de los favoritos para ganar el premio Óscar.

También te podría interesar: Adam Sandler le cambió la vida a Brendan Fraser: prueba que un buen amigo siempre querrá que triunfes

Brendan Fraser y las consecuencias que ha tenido en su salud tras sus cambios de peso

Así como ha habido actores como Joaquín Phoenix o Chris Evans, quienes comprometidos con su papel, han llegado a cambiar sus características físicas y perder una considerable cantidad de peso, Brendan Fraser hizo lo propio, pero el precio del profesionalismo salió caro.

El actor, de 54 años, comentó para Men’s Health las repercusiones que su salud había sufrido por asumir compromisos con algunos de sus papeles, recordando a George de la Selva y como esta producción demandaba que tuviera un cuerpo envidiable, musculoso y ‘fitness’.

Fraser habría confesado que la dieta a la que se adecuaba para cumplir con los pedidos de la producción era extrema, que lo inducía a los atracones y consumiendo alimentos ultraprocesados.

Los atracones no era lo único a lo que comprometió su salud, lo mismo sucedió con su lucidez mental, ya que su memoria estaba tan comprometida que hubo una vez que no pudo retirar dinero del cajero debido a que no podía recordarlo.

Para ‘The Whale’, Fraser hizo lo propio, y las estrictas dietas las cambió por otro tipo de régimen alimentario, pues, tenía que interpretar a un hombre con más de 250 kilos encima y al comienzo del rodaje él pesaba menos de 100 kilos, por lo que tuvo que cambiar sus hábitos para conseguir el peso que necesitaba.

Actualmente, el actor ha mencionado que se está ciñendo a una dieta que le permita volver a su peso regular para lograr su mejor versión, aunque no tan rigurosa como que hizo en el pasado, sino a base de proteínas y una restricción moderada de carbohidratos.