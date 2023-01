“Me tenían encerrado con llave...”: Miguelito revelará los feos maltratos laborales que sufrió cuando llegó a Chile

Miguelito será el nuevo protagonista del nuevo capítulo de Juego Textual, este lunes, en Canal 13. El querido exintegrante de Morandé con compañía recordará cómo fueron sus primeros años como comediante en Perú, y también detallará algunas problemáticas situaciones que tuvo que enfrentar cuando llegó a Chile.

Según el adelanto de este nuevo episodio, el comediante recordará cómo fue reclutado por un circo peruano, en el cual fue catalogado como el payaso más pequeño del mundo. Pero también, detallará que en ese lugar a Hans Malpartida, su nombre real, le pusieron Miguelito

Lo que más llamó la atención de este breve adelanto que fue consignado por La Cuarta, Miguelito da a entender que cuando ese mismo circo lo llevó de gira por Chile fue víctima de abusos y malos tratos por parte de sus jefes, tanto así que le prohibían salir de su pieza.

“Yo era un diamante en bruto”

“Me tenían encerrado con llave. Yo era su diamante en bruto y sabían que si me exponían, me iban a perder, que me iba a quedar trabajando acá, que es lo que finalmente ocurrió”, revelará en el programa de Canal 13.

“Ellos eran maltratadores de la gente, maltrataban al personal. Lo pasé mal, estuve seis meses antes de llegar a Chile llorando, me quería ir a mi casa, y cuando estaba con mi maleta, sentía que alguien estaba detrás de mí y me recogía”, recordará Hans.

Como si fuera poro, cuando por fin se fue a trabajar con una compañía circense chilena, sus ex empleadores lo amenazaron de muerte. “Ellos quedaron debiéndome plata, se burlaron de mí y me humillaron. Lo más barato que me dijeron fue que yo comía gracias a ellos, que en mi pueblo me iba a morir de hambre. También me amenazaron, me dijeron ‘ten cuidado, rézale a Dios porque no importan los años que pasen, te vamos a matar’”, confesará.