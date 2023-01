Piqué está con Clara, pero escucha a Shakira: con estos videos lo ha demostrado

La cantante Shakira está brillando como nunca y a sus 45 años. El despecho que munchos pensaron que la tumbaría, ha sido su inspiración para sacar las canciones más exitosa de su carrera y hacerse historia dentro de las plataformas de streaming con los tres temas que le dedicó a su expareja Gerard Piqué, con quien estuvo por 12 años y le dio dos hijos: Milan y Sasha.

“Te felicito”, “Monotonía” y “Session #53″ son los nuevos himnos para sacar el desamor, la rabia y resentimiento por una traición. Incluso, en las redes sociales ha sido clave para hacer memes que dan para todo tipo de temas y rubro.

Un total éxito, que la barranquillera supo celebrar este sábado 14 de enero desde su casa, donde amigas y vecinos la acompañaron para brindar por los 14.4 millones de reproducciones que tuvo su “Session #53″ en Spotify en solo un día, convirtiéndose así en el debut más grande de la historia de la música en español.

Todo el mundo lo canta, todos usan las “pegajosas” frases para hacer bromas y publicidad, para responder a clientes, incluso hasta para hacer marketing como Renault y Casio, que aprovecharon para promocionar sus productos.

Está con Clara, pero escucha a Shakira

Clara Chía pudo haberse quedado con el exfutbolista, pero Piqué quedó al descubierto al demostrar que sigue escuchando a la madre de sus hijos y, peor aún, sigue estando financieramente bajo su sombra.

Quiso usar el último trabajo musical de Shakira para burlarse, para humillarla de nuevo como cuando salió por primera vez besando a su joven novia 12 años menor que él. Pero solo demostró que sigue pendiente de la intérprete de “Sale el sol”.

“A ti te quedé grande, Y por eso estás con una igualita que tú (...) Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. (...) Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio. Vas acelerado, dale despacio”, es parte de la “lírica” contundente con la que Shakira lo “sentó”.

Pero Piqué escuchó la letra y siguiéndola no dudó en también tratar de “factura”, pero jamás a los niveles de Shakira. La semana pasada anunció que había cerrado un acuerdo de Casio con la King’s Legaue, que presidente. Hasta regaló relojes y afirmó que estos “son para toda la vida”, en una “claramente” indirecta para la colombiana.

Y este domingo 15 de enero remató al llegar en un Renault Twingo, blanco “pero con sin su Casio”, a la King’s League. mostraba su gran sonrisa en señal de victoria, pero en realidad nadie ganado en esta batalla, que muchos esperan que haya llegado a su fin con esta polémica canción.