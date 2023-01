Si la embarro me avisan: Jean Philippe debutó en matinal con inocente metida de pata

El debut de Jean Philippe Cretton en el matinal “Contigo en la mañana” de Chilevisión, en reemplazo de Julio César Rodríguez que se fue de vacaciones, comenzó con un chascarro, luego de preguntarle respecto al matrimonio a su compañera Monserrat Álvarez, generando un divertido momento televisivo, consignó La Cuarta.

Todo comenzó cuando la notera Daniela Muñoz realizaba un despacho desde Estación Central, y entrevistaba a una joven a quien le acababan de pedir matrimonio.

Eso, dio pie a que la animadora confesara que ella fue quien tomó la iniciativa, en la época del 2000.

“A mi nadie me ha pedido matrimonio, nunca, yo pedí matrimonio. Llevábamos pololeando un año y medio, o menos. Y el fondo era que quizás nos íbamos a vivir juntos, pero nada muy concreto. Me la jugué, pero lo más divertido es que se rieron de mí. Me dijeron, ‘ah, me estay’ pidiendo matrimonio’. Y le dije, ‘sí, me gustaría’. Y ahí bueno, todo empezó”, reveló la conductora.

“Put… qué es hue…”

Debido a esto, el nuevo compañero y jurado en “Yo soy” quiso indagar cómo iba el romance, quizás tanteando el terreno como para casarse con Pamela Díaz, pero la respuesta no fue la que esperaba.

“¿Y llevas cuánto ya?”, le preguntó.

“Me separé po’ Jeanphi…”, respondió inmediatamente ella, “Put… qué es hue…”, agregó entre risas.

Ahí, el mismo periodista se hizo cargo de su inocente metida de pata y se auto despidió, en modo de broma.

“Y de esta manera termina mi debut en el matinal. Muchas gracias por todos, nos vemos a la vuelta”, bromeó, mientras se reía por la situación.

Finalmente, Monse aprovechó de contar que se llevaban de lo más bien y le contó que ahora son muy buenos amigos.

“Duré 20 años de matrimonio. Mis dos hijos. Una excelente relación de expareja. Me llevo increíble. Y tengo mis dos niños. Son 20 años de matrimonio, no es menor. Así que me resultó la pedida de matrimonio”, reflexionó.