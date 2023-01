Un cumpleaños difícil de olvidar: Hijo de Coco Legrand gana premio de $85 millones en Monticello

Recibió una llamada de un amigo chileno radicado en Australia y al que no veía hace siete años. Este le propuso a Matías González –hijo del humorista Coco Legrand, radicado en República Dominicana junto a su familia y que se encuentra en Chile por estos días- que se juntaran en Monticello esa misma noche de jueves aprovechando que los dos se encontraban en el país.

Si bien no estaba en sus planes iniciales ir a un casino, siete años es tiempo, así es que González, que alguna vez vivió en Australia, accedió a la propuesta de su amigo. Al llegar a Monticello, sin embargo, el exactor cayó en cuenta que no habían quedado en reunirse en un punto específico de la sala de juego y además, no contaba con acceso a internet. Empezó a recorrer la sala, el rato empezaba a pasar y el amigo no aparecía. Así es que decidió jugar una partida de póker para hacer hora.

“Yo no soy muy casinero, donde vivo no hay casinos como acá, era simplemente para pasar el rato, ¡y gané! No sé por qué Dios me puso ahí, iba a ser mi cumpleaños y gané pasada la medianoche del viernes 13″. Y lo mejor: con el alboroto que se armó cuando ganó en la mesa ¡apareció su amigo!.

“Estaba jugando a dos mesas de la mía. Pensé que no lo iba a encontrar. Indescriptible verlo tras siete años ¡y con 85 millones en los bolsillos recién ganados! Esto fue por él, sin esa llamada, no hubiera ido a Monticello”, recuerda muy emocionado.

Más allá del torbellino de emociones, González regaló $12 millones del total del premio, entre personal del casino (partiendo por la crupier) y los participantes de la mesa en la partida que ganó, y que recibieron felices el millón que le dio a cada uno.

Pero aclara: “Estoy clarísimo que el dinero no se me va a ir como agua entre los dedos. Tengo una familia con tres niños y ya tendré tiempo para analizar en qué lo ocupo”, comenta desde Pichilemu, ciudad en la que es propietario de un hotel, antes de regresar a República Dominicana.

Junto con felicitar al ganador, Manuel Rojas, gerente General de Monticello, comentó: “La suerte existe. El triunfo de Matías así lo demuestra y nos pone muy contento tener este tipo de historias comenzando este 2023. Monticello es un lugar para pasarlo bien con una entretención integral, y espectacular”, concluyó.