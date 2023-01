De malas en el amor: las peores historias de cachos de internautas tras canción de Shakira

Shakira a puesto a hablar a todo el mundo en redes sociales tras la explosiva ‘tiradera’ que lanzó en contra de su ex marido y padre de sus hijos, Gerard Piqué. El hecho ha llevado a que la cantante se encuentre batiendo records a diestra y siniestra, y la ha llevado además a tener ‘encontrones’ con su ex suegra, pues ahora Shakira se divierte asustando a su exsuegra poniendo una bruja en el balcón de su casa ‘para que la vigile’.

Pero la conversación no se ha quedado únicamente ahí. A raíz de la forma en la que Shakira ha venido exponiendo detalles de su relación y sus sentimientos, muchos cibernautas han tomado la iniciativa de ‘delatar’ a quienes les han hecho daño en el pasado.

Así que ahora son tendencia en redes algunas de las peores historias de cachos, que al igual que Shakira, han llevado a muchos a vivir ‘una hora muy oscura’.

Me puse a leer los comentarios de la reacción de Juanda a la canción de Shakira… y la gente sale con esto ⬇️ JAJAJAJA señora contrólese pic.twitter.com/EqE7psxqKw — Alejandra Noriega (@Alejandra_norie) January 16, 2023

Algunas historias de cachos que los cibernautas han compartido a raíz de la situación de Shakira

La infidelidad de Piqué y Shakira ha sido un eco para que los abusos y malos tratos que muchos han tenido que pasar dentro de sus relaciones, sean expuestos de manera digna y con la intención de sacar por dentro esas amargas experiencias que tuvieron.

Acá, algunas de las historias de ‘cachos’ más peculiares que han dejado los cibernautas:

“Una de tantasssss… me entró la locura de revisar la papelera del baño, y encontré recibos de unos baby dolls, lubricantes, vibradores”, “Luego estoy yo, que le pillé mensajes al que era mi pareja quedando con otras chicas y para hacer un trío y cuando le pedí explicaciones me dijo que era publicidad y le creí JAJAJAJAJ tan tonta”, “Yo me sospechaba algo y mientras dormía me puse su chip en mi cel y abrí su whatsapp y me fui a la Uni, se dio cuenta como a las tres horas porque estaba bien dormido, pero yo ya había respondió un " Buenos días amor”. Y así anduve todo el día respondiendo chats del infiel”, han sido varias de las anecdotas que han contado.