Michelle Renaud y Matías Novoa cumplen 6 meses: la foto donde “Mati ni enterado” de la fecha

Por meses fue un secreto a voces, los actores Michelle Renaud y Matías Novoa entre miradas, cariños y una gran amistad, surgió el amor.

Michelle superaba su ruptura con el también actor Danilo Carrera y disfrutaba de su profesión y de su hijo Marcelo cuando apareció en su vida Novoa.

Por su parte, Matías superaba su divorcio con Isabella Castillo, una unión que llenó páginas de revistas y portales digitales de habla hispana, pero como dice la canción, “todo tiene su final, nada dura para siempre”.

Matías no lo recordó

Este 16 de enero la pareja cumplió 6 meses juntos y pese a que Matías “ni enterado” estaba de la fecha, Michelle se lo recordó en una historia en su Instagram donde le pidió, entre risas, que al menos le agradeciera “por el sacrificio que haces de estar conmigo”.

Pero Michelle, muy romántica, también posteó un video para recordar los bellos momentos que han vivido juntos desde que se conocieron y le dedicó este mensaje a Matías.

“6 meses pololeando ♥️♥️♥️ Me siento muy contenta de compartir con mi amor @matlechat que me llena la vida de color, de risas, amor y buenas aventuras. TE AMO POLOLO ♥️♥️♥️♥️ Deseo tengamos la madurez y amor de crecer estar relación día a día hasta envejecer juntos. Pd ME ENCANTAN TUS CANAS 😍❤️”.

A la dedicatoria de la protagonista de La Herencia, Novoa contestó: “Mi polola❤️ eternos tú y yo”.

Superando el pasado nos enamoramos

Matías y Michelle se conocieron en agosto de 2021, cuando ambos superaban relaciones pasadas y compartían roles en la cinta mexicana “Doblemente embarazada 2″.

Ambos aseguraron que allí surgió una fuerte amistad que se afianzó con su presencia en la telenovela “La Herencia”.

En una entrevista que le hizo la revista People a Novoa, contó que por casualidades del destino los llamaron para protagonizar un proyecto de Televisa.

“No sabíamos ninguno de los dos, pero nos encontramos y dijimos ‘oye me acaban de llamar de Televisa y no sé qué’ ‘y a mí también’ ‘¿qué proyecto es?’ ‘el de Juan Osorio’ y me dice ‘yo también’ y digo ‘no lo puedo creer’”, explicó el actor.

Ya con dos proyectos seguidos, Novoa confesó que le agarró mucho cariño a Renaud. “Es una mujer llena de amor y de energía que de verdad da gusto trabajar con gente así porque hasta el día más pesado te lo hace liviano”.

Rumores confirmados

A partir de ese momento los rumores de una relación se hicieron cada vez más fuerte y no fue sino hasta el 6 de octubre que sale la edición de la revista Hola, donde la actriz mexicana y el actor chileno confirmaron su noviazgo.

Michelle y Matías decidieron darse una oportunidad en el amor y fue en julio de 2022 donde inició el primer capítulo de su propia telenovela que pasado seis meses ya viven juntos, comparten con la familia, están junto a Marcelo el hijo de Michelle, compartieron fiestas decembrinas y hasta las mascotas están en la convivencia familiar.

“Me enamoré de ella desde que la conocí. Fue amor a primera vista. Y cuando la vi en su papel de mamá, me dije: ‘Es ella’”, reveló Novoa a la revista Hola.

Por su parte, Michelle expresó que estaba en una relación, asegurando que “la mejor historia de amor llega cuando menos lo esperas y tú llegaste a enseñarme el amor de verdad”.