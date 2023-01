Ricardo Montaner y Evaluna no se ponen de acuerdo: él ha revelado el género de Índigo

Evaluna y Camilo son una de las parejas del momento sin embargo, en los últimos meses han estado dando mucho de qué hablar debido a una supuesta crisis matrimonial pero sobretodo por las decisiones que han tomado en torno a su bebé Índigo.

Desde el momento en que nació, la pareja ha sido muy criticada por no mostrar su rostro, alegando que respetarán la privacidad de su bebé. Por otro lado, algunas personas han cuestionado mucho el nombre “Índigo” lo cual los cantantes han explicado que se debe a que es un bebé no binario.

“Sea varón o sea niña se va a llamar Índigo, es una palabra que representa muchísimo para nosotros. No es solo el nombre de un color, que nos encanta, sino una presencia de luz que lleva milenios en la humanidad”, aseguraron al programa Al rojo vivo, que la pareja.

Tanto Camilo como Evaluna han reiterado en varias ocasiones que no quieren ponerle una etiqueta a su bebé sino darle la libertad de elegir su identidad en cuanto sea consciente de ello.

Es por esto que el padre de Evaluna, Ricardo Montaner, ha encendido la polémica en más de una ocasión.

El cantante es sin duda el abuelo más feliz al lado de todos sus nietos sin embargo, Índigo es el primer bebé de su única hija, lo que hace que la experiencia sea aún más significativa para él.

Eso sí, parece que no ha seguido los deseos de Evaluna al pie de la letra ya que varias veces ha definido el género de Índigo.

“Ella y yo nos vamos de vacaciones …#IndigoySuAbuelito”, escribió Montaner en la descripción de una fotografía donde carga al bebé.

“Los abuelitos si lo llaman como es una nena, aun sus papás siguien pensándo sobre su género”. “Por fin su abuelito la identificó como ella” . “Ojalá el abuelito sea quien la críe para que se refiera a ella como lo que es: una niña. Los papás sólo la van a confundir”. “Es evidente que el señor Montaner no está de acuerdo con las decisiones de su hija. Él sabe que Dios creo hombre y mujer !!! No eso de binario”, se lee en la publicación.

Cuando nació, el cantante envió un mensaje en el que dijo: “Índigo es una hermosa niña”.

Y debido a que todos tienen sus propias agendas de presentaciones, han estado separados en varias ocasiones, lo cual limita el tiempo que Montaner puede estar con Índigo.

En una de esas veces, el cantante habló de lo mucho que “la extraña”. “Cada que me puedo escapar, porque cuando nació Índigo solo estuve seis días, porque estoy de gira por todos lados, pues me ha costado mucho trabajo poderla ver pero cada vez que la veo o cada vez que tengo una excusa me subo al avión y voy aunque me quede medio día para compartirlo con ella”, reveló en una entrevista exclusiva con Flor Rubio en Venga La Alegría.

Cmilo y Evaluna evidentemente siguen aprendiendo y sobre la marcha van tomando decisiones sobre el bienestar de su bebé. Cuando nació, confirmaron que se trataba de una niña pero es reciente que han elegido que no tuviera etiquetas, algo que no se debe juzgar.