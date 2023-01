Si te gustó ‘Ginny y Georgia’, estas son 7 series parecidas que puedes ver en Netflix

Desde su reciente estreno en Netflix, la segunda temporada de Ginny y Georgia ha vuelto a acaparar a las audiencias con una historia llena de emociones y varias sorpresas en Wellsbury, Massachusetts.

Sin embargo, luego de ver los nuevos 10 episodios de este drama de madre e hija, muchos de los amantes de la serie se encuentran en una encrucijada sobre qué ver con los mismos ingredientes.

Afortunadamente, hay una larga lista de programas parecidos con conflictos intergeneracionales, toques de angustia adolescente, tramas suculentas y pequeños pueblos que esconden secretos.

Escena de la segunda temporada de 'Ginny y Georgia' | Netflix

7 series parecidas a Ginny y Georgia que están disponibles en Netflix

A continuación, te presentamos 7 seriados perfectos para suceder al proyecto protagonizado Brianne Howey y Antonia Gentry que también están en Netflix y, seguramente, te conquistarán:

Gilmore Girls

Si hay una serie que se parece a Ginny y Georgia, sin lugar a dudas, es la exitosa Gilmore Girls. El clásico de la TV, creado por Amy Sherman-Palladino, sigue las vidas de Lorelai y Rory Gilmore.

La primera es una madre soltera en sus 30 años, mientras la segunda es su hija adolescente, una joven inteligente que tiene la mitad de su edad en el primer episodio del show de siete temporadas.

A lo largo de las tramas, ambas mantienen una relación muy estrecha mientras atraviesan éxitos y desafíos rodeadas un sinnúmero de singulares vecinos en un bonito pueblo de Nueva Inglaterra.

Maid

Si lo que más te gustó de Ginny y Georgia es la dura historia de la última con su maternidad, entonces debes ver Maid, una miniserie de Netflix creada por Molly Smith Metzler y basada en hechos reales.

El proyecto, protagonizado por Margaret Qualley, sigue la vida Alex, una joven madre de una niña pequeña que comienza a trabajar como limpiadora de casas tras escapar de una relación de abusos.

En la serie, la valiente heroína avanza entre la anarquía burocrática, la oposición de su ex y los retos de su madre con una enfermedad mental hacia el objetivo de alcanzar una nueva vida con su hija.

Jane the virgin

Por otro lado, si lo que estás buscando es más historias marcadas por la dinámica madre-hija, entonces el improbable drama romántico Jane the virgin, indudablemente, es para ti.

La producción, encabezada por Gina Rodríguez, sigue la vida de Jane quien, así como Ginny, es la hija de una carismática y joven madre. En la trama, la heroína queda embarazada siendo virgen.

Y es que, durante una visita de rutina al ginecólogo, se somete a un proceso de inseminación artificial por error y queda encinta sin haber tenido nunca relaciones sexuales con nadie.

Desde entonces, la adaptación estadounidense de la telenovela venezolana Juana, la virgen sigue a Jane en su transitar por la vida, criando a su hijo con su familia y viviendo romances inolvidables.

Good Girls

En el mundo de las series de televisión, los suburbios suelen esconder secretos oscuros debajo de su aparente quietud que no tardan en emerger. Así ocurre en el drama criminal Good Girls.

En el seriado, creado por Jenna Bans para NBC, se narra la historia de tres madres de los suburbios que se ven incitadas por sus dificultosas condiciones a unirse para robar juntas un supermercado.

Su inesperada aparente conquista en el atraco rápidamente las introduce en un camino de actividades criminales y complots que siguen amontonándose sin parar a lo largo de la trama.

Spinning Out

Si lo tuyo son los melodramas que narren las tensas relaciones entre madres e hijas, no debes perderte Spinning Out, una producción de una temporada creada por Samantha Stratton.

El drama de Netflix, protagonizado por Kaya Scodelario, sigue la historia de Kat, una prometedora patinadora artística cuya carrera se ve inesperadamente cercenada por una grave lesión.

En cuanto puede volver a competir, no lo hace en solitario sino en pareja junto a un joven compañero llamado Justin. A partir de entonces, ella mantiene luchas en varios frentes.

Y es que mientras lidia con la presión de presentarse otra vez sobre el hielo, Kat batalla con su delicada salud mental, sus problemas financieros y su complicada relación con su madre.

Sex Education

Ahora, si te gusta la sinceridad con la Georgia habla sobre las relaciones, Sex Education es ideal para ti. Y es que, en la exitosa comedia dramática de Netflix, hay otra madre franca sobre el sexo.

Se trata de una terapeuta sexual encarnada por Gillian Anderson. En la trama, su torpe y joven hijo (Asa Butterfield) y sus amigos enfrentan, con varios niveles de éxito, sus inseguridades con el sexo.

Never Have I Ever

Si las sagas escolares siempre te atrapan, entonces, no debes perderte Never Have I Ever, una original comedia dramática de Netflix protagonizada por la talentosa actriz Maitreyi Ramakrishnan.

La trama cuenta la vida de Devi, una adolescente india estadounidense que, tal como Ginny, comienza una etapa inédita en su vida tras un evento doloroso al comienzo de la exitosa ficción.

Luego de recuperarse de una enfermedad psicosomática, la joven empieza nuevamente en la escuela, entabla nuevas amistades, vive romances y, a veces, se estrella con su mamá en el camino.