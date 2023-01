“Son pasos que hay que dar”: Gino Costa se refiere a ser constantemente reemplazo en TVN

Gino Costa se refirió al hecho de constantemente tener que hacerse cargo de hacer los reemplazos en TVN en conversación, acerca de su carrera en general, con Sergio Marabolí en “La Hora de Conversar”, tal como se aprecia en el video de YouTube.

En este momento, tras la salidos de sus dos conductores, el periodista lidera oficialmente la animación de “Buenos Días a Todos” hasta que Eduardo Fuentes y María Luisa Godoy se hagan cargo en marzo.

En “La Hora de Conversar”, Marabolí recordó las palabras de Raquel Argandoña de hace un tiempo, dichas luego de que se confirmara el regreso de Gino al matinal de TVN tras la salida de Carolina Escobar de la conducción.

“Lo tienen como comodín, lo ponen en todas partes (...) ¿Cuánto tiempo lleva el Gino Costa que lo suben, lo bajan, lo meten, lo sacan... córtala!”, opinó la Quintrala en “Zona de Estrellas” en ese entonces.

Muchos partieron como reemplazos

A continuación, el entrevistador le consultó sin rodeos a Gino qué se sentía ser llamado todo el tiempo por el canal para “parchar”.

“Al principio, cuando pasaba harto, sí, no me hacía bien, no me gustaba”, admitió el periodista.

En este sentido, aclaró que “quizás, uno va a cumpliendo más años y empieza a madurar un poco o a tomarse las cosas con otro sabor, y si uno mira para el lado, tengo la suerte de tener grandes amigos en la tele, muchos partieron como reemplazos”.

“Mira la Karen Doggenweiler, que es para mi una gran amiga, ella comenzó a hacerse popularmente conocida, la gente empezó a admirar su talento, reemplazando a la Margot Kahl”, añadió.

Del mismo modo, Gino también puso sobre el tapete los casos de Julián Elfenbein y Martín Cárcamo, trayendo a colación que a este último “hasta lo molestaban por eso”.

“Creo que también son pasos que hay que dar, y ya llegará. Yo ya de verdad que dejé esa ansiedad de lado”, reflexionó el conductor.

Revisa el programa “La Hora de Conversar”