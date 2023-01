“Ante todo soy una persona”: Bella Ramsey se une a Willow y Shiloh como género fluido

HBO tiene una nueva producción que está encantando a los fanáticos. ‘The Last of Us’ es una serie que presenta un mundo post apocalíptico y es la adaptación de un videojuego lanzado en 2013 por Naughty Dog para Playstation.

Tan solo el 16 de enero, cuando se produjo el estreno del primer capítulo, acumuló un total de 4.7 millones de espectadores, posicionándose en el top solo después de ‘House of Dragon’ y ‘Boardwalk Empire’.

Hasta el momento, la nueva producción de HBO, está brillando por sus críticas y se ha convertido en tendencia desde su lanzamiento, siendo apoyada por fanáticos e incluso reviviendo la música de los 80 de la mano de Depeche Mode con su tema ‘Never Let Me Down Again’ recuperado de su álbum de 1987 ‘Music for the Masses’ reviviendo el furor por la banda británica.

Los creadores de la serie, Craig Mazin y Neil Druckmann quien también hizo el videojuego, comentaron que el objetivo de la producción era “simplemente hacer la mejor adaptación de esta amada historia, para la audiencia más grande que sea posible”.

Bella Ramsey se une a Willow, Shilo y Emme como persona de género fluido

Bella Ramsey quien habría interpretado a Lady Mormont para ‘Game of Thrones’ hasta 2019, habría comentado que aún recibía comentarios sobre el final de la serie basada en el libro de George R.R. Martin, pues recordemos que este sigue siendo recordado como el peor que pudo tener la afamada serie de caballeros, fantasía y dragones.

Durante la promoción de la serie que Bella Ramsey protagoniza, ha optado por lucir conjuntos andróginos, pues busca erradicar esa diferencia entre los géneros, a lo que algunos fans han ido reaccionando, comentando la relevancia que esto podría adquirir en las alfombras rojas respecto a los atuendos que desfilan en ellas: “Amplía las posibilidades y reta lo que esperábamos de la moda de alfombra roja”.

El look de Bella Ramsey en los #CriticsChoiceAwards. Tiene un feeling de equitación.

Que cada vez haya más personas de género fluido en estos contextos es muy emocionante. Amplía las posibilidades y reta lo que esperábamos de la moda de alfombra roja. pic.twitter.com/dH82tHPKMF — Lunareja (@dianalunareja) January 16, 2023

En una entrevista con New York Times, Bella Ramsey pedía de manera encarecida que se dirigieran a ella con el pronombre de ‘él’, pues no se sentía ni mujer ni hombre. Pese a esta petición, ‘Lady Mormont’ dijo que no tenía ningún problema y se movía de manera fluida entre géneros, aunque también comentó que el tema de los pronombres es algo que le importa muy poco.

“Supongo que mi género siempre ha sido muy fluido. Alguien me llamaba ‘ella’ y no le daba vueltas, pero sabía que si alguien me llamaba de ‘él’ sería excitante”

Añadió que ante todo es una persona y buscaba ser vista de esa manera: “Soy una persona. El género no es algo que me guste especialmente, pero lo de los pronombres me da igual”

Cada vez son más los famosos que se han unido al género fluido, entre ellos los hijos de famosas estrellas como Jennifer López y Emme o como Willow, la hija de Will Smith, esto no es todo, pues si alguien se ha convertido en referente es la Shiloh Jolie-Pitt, hija de Angelina Jolie y Brad Pitt.